Vivi Rodrigues es la nueva confirmada para el programa “Aquí se Baila” de Canal 13

Viajar cientos de kilómetros, distanciarse de sus seres queridos e incluso pasar sola las festividades de Año Nuevo. Estos son parte de los sacrificios que debió hacer la bailarina Vivi Rodrigues para poder viajar a Chile y participar en Aquí se baila... talento por sobre la fama.

La bailarina recibió la invitación de Canal 13, casa televisiva que transmitirá el reality show a partir del lunes 10 de enero, y tras llegar a un acuerdo con su esposo tomó la decisión de venir al país, dejando a su pareja e hijas en Brasil.

Vivi Rodrigues hizo un gran esfuerzo para estar en Aquí se baila

Tras su arribo a Chile, el pasado 27 de diciembre, la famosa concedió una entrevista a Las Últimas Noticias (LUN) y contó que “las negociaciones duraron dos meses” antes de dar el “sí”. Recordemos que desde Brasil trabajaba con su pareja en un emprendimiento deportivo. “Me costó. Venirme fue una decisión en conjunto”, afirmó.

Debido a las normas sanitarias que se cumplen en el país por el COVID-19, los viajeros como Vivi Rodrigues deben cumplir una cuarentena preventiva. Esto le obligó a pasar sola la fiesta de Año Nuevo en un hotel sanitario, tal como indica el protocolo.

Sobre la decisión de no traerse a sus hijas, la bailarina comentó que los primos de las pequeñas están de vacaciones, por lo que lo mejor era que se quedaran en Brasil. Sin embargo, confía plenamente en el papá y los cuidados que debe tener con las niñas y el hogar.

“Le dejé indicaciones sobre las rutinas de las niñas. Por ejemplo, tienen horarios para ver tele: entre 10:00 y 11:00 de la mañana. Se levantan a las 8:00, él les prepara el desayuno, después se van a almorzar a la casa de mi suegra, van a la playa, juegan con sus primos, se bañan solas, pero hay que estar supervisándoles la ducha porque si no se quedan dos horas”, contó Vivi Rodrigues.

Aseguró también que durante la primera semana a su marido le fue excelente en la misión de cuidar solo a las pequeñas. Pero Carlos (su pareja) no está solo, pues con una persona que se encarga del aseo. “Contratamos a alguien. Le ha tocado duro y lo veo cansado, pero estoy orgullosa de él porque lo ha hecho bien”, afirmó.

Vivi Rodrigues junto a su esposo y sus dos hijas. Foto: Instagram @vivi.lyh

“Estaba desesperada por bailar”

Participar en Aquí se baila no solo representaba un deseo para Vivi Rodrigues, sino una desesperación. “Carlos sabía que era algo que me iba a hacer bien porque estaba desesperada por bailar y también la parte financiera nos iba a ayudar como familia”, expresó.

No obstante, la ex Porto Seguro extraña muchísimo a su familia. “Los echo de menos. La decisión de venirme no fue solo mía, fue una decisión en conjunto”, reiteró la famosa.

Y como las mujeres son precavidas hasta el último detalle, Vivi Rodrigues dejó organizado lo que será el cumpleaños de su hija Malié, que se producirá en su ausencia.

“Me preocupé de que fueran sus compañeros del colegio y me van a llamar para estar presente. Coordiné con mi suegra la torta y la comida, le dije a mi marido dónde tiene que ir a buscar los adornos y por videollamada lo asesoré con el regalo mientras él estaba en la tienda”, reveló.

Sobre la posibilidad de un regreso definitivo a Chile, la bailarina no lo descarta, pero aclaró que no es de hacer planes a muy largo plazo. “Tengo todo aquí. Vivo acá hace 19 años. No me fui por un descontento, pero el encierro fue ‘too much’. Yo soy súper alegre y positiva, pero estaba deprimida”, selló en su conversación con LUN.