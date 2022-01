La actriz Lily Collins tienes muchas anécdotas que la vinculan directamente con la familia real británica y que recordó recientemente durante una entrevista en la que además de enternecer a sus seguidores quienes de inmediato hicieron viral sus declaraciones, sobre todo por lo que reveló sobre Diana de Gales.

Y es que su padre el famoso Phill Collins siempre tuvo una especial relación con la realeza debido a que trabajaba en conjunto con ellos para la fundación Prince’s Trust, razón por la que más de una vez este destacado artista llevó a su hija al Palacio de Buckingham o cualquier otro emblemático lugar para sostener conversaciones como algunos de los miembros principales de esta familia.

Por lo que a su corta edad, esta jovencita desconocía la importancia, protocolos y demás estrictas normas que debían cumplirse tras su visita a estos lugares. Sin embargo, todo le resultó siempre tan cordial que reveló dos instantes muy tiernos y que hicieron reír al público tras la inocencia que se escondían tras sus actos.

Lily Collins reveló varias anécdotas que tuvo de bebé con Diana de Gales y el príncipe Carlos

Fue tras su participación en “The Late Late Show with James Corden” que la protagonista de Emily en París, Lily Collins evocó los momentos más gratos de su infancia. Ahí Corden no dudó en indagar sobre este importante hecho que marcó su vida aunque ella lo vio como algo natural en ese momento, pero que hoy cobra cada vez más importancia entre los fieles seguidores de Lady Di.

El conductor de este espacio mostró al público una foto en la que se aprecia a esta chica y éste le hace énfasis sobre qué fue lo que realmente pasó en su encuentro con la llamada “Princesa de corazones”. De inmediato ella sacó carcajadas y luego señaló lo siguiente: “Le estoy dando flores a Diana y en el segundo que ella fue a tomarlas, intenté quitárselas. Así que, como puedes imaginar, todo el aire fue succionado fuera de la habitación. Pero, de nuevo, estaba usando un lindo vestido, entonces, ¿Quién me va a castigar realmente?”.

Con esto la destacada actriz demostró una vez más su espontaneidad y gracia ante este tipo de circunstancias en la que recuerda una vez más a su personaje de Emily Cooper. Pero, esto no fue todo, pues Lily Collins también recordó que no solo le quiso robar unas flores a Diana, sino que también llegó a arrojarle un juguete en la cabeza al Príncipe Carlos quien quedó impactado con este momento, pero que luego entendió que se trataba de una travesura de una pequeña niña.

“También me dijeron que cuando era más joven, estaba jugando con algunos juguetes con el príncipe Carlos, y procedí a tirarle algo, como, arrojarle un teléfono de juguete a la cabeza, que nuevamente, puso a todos nerviosos”. Esto desató aún más las risas y sorpresa en el público que disfrutó de esta entrevista en la que dejó ver su personalidad agradable y que cautiva a todos con su presencia.