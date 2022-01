La serie astral que te enganchará si amas las predicciones

La astrología nunca pasa de moda pues sus predicciones hacen sentir a más de uno identificado y con ganas de saber que les depara el futuro.

‘Jornada Astral’ es la nueva serie de HBO Max en donde los fanáticos de esta pseudociencia, que desde ya comienza a marcar tendencia y a sumarse a la lista de producciones por ver.

Esta nueva producción es conducida por la periodista Angélica, quien es una defensora de la astrología pues considera que se trata de una herramienta muy poderosa de autoconocimiento.

En la misma propone utilizar a esta interesante temática como una herramienta para el autoconocimiento.

“A mí siempre me funcionó y creo en ella. Como en cualquier área siempre hay charlatanes, personas que no son genuinas, que hablan boberías, que toman eso que es algo serio y lo transforman en cualquier cosa y la astrología estoy segura de que no es cualquier cosa”, dijo a El Universal.

— Angélica