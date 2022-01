“¡No supera a Kim!”: Kanye West posa con su nueva novia y aseguran que luce como su ex

Hasta hace unos días Kanye West aún estaba dispuesto a recuperar a su ex, Kim Kardashian, e incluso se conoció que compró una casa cerca de la celebridad.

Sin embargo, esta semana sorprendió a todos al dejarse ver muy romántico con la actriz y modelo italoestadounidense, Julia Fox.

Esto desató sospechas de romance, y ahora parece haberlo confirmado con una serie de fotos muy románticas en una cita que tuvo con la modelo.

Y es que ahora, la pareja posó para la revista Interview Magazine, y la propia modelo habló sobre la espectacular cita que tuvo con Kanye en el restaurante Carbone y un lujoso hotel.

Las fotos por la que dicen que la nueva novia de Kanye es idéntica a Kim Kardashian

En las fotos se ve a Julia con un look muy parecido al de Kim Kardashian, con maxi abrigo negro, guantes, y botas altas, por lo que muchos aseguran que tiene el mismo estilo o trata de imitar a la socialité para gustarle a Kanye.

La modelo dijo para la revista que conoció al rapero en Miami en la víspera de Año Nuevo y tuvieron una “conexión instantánea”.

Y para su segunda cita, Kanye tenía preparadas muchas sorpresas para ella, que la dejaron deslumbrada y encantada.

El ex de Kim le preparó una sesión de fotos en el restaurante. “¡En el restaurante, Ye dirigió una sesión de fotos completa mientras la gente cenaba! A todo el restaurante le encantó y nos animó mientras estaba sucediendo”.

Pero, eso no fue todo, pues después de la cena la llevó a un lujoso hotel, donde tenía una suite sola para ella con mucha ropa, y allí se tomaron las románticas fotos que circulan en redes.

En las fotos se ve a Julia con un pantalón negro, blusa en el mismo tono mangas cortas, guantes y botas altas negras, su cabello suelto y unos lentes oscuros, muy parecido a un look de Kim.

En otras se ve a la pareja besándose, y de forma muy romántica abrazados, lo que confirmaría su relación.

Pero, además, existen otras fotos que muestran a Kanye ayudando a vestir a Julia, eligiendo algunos outfits para ella, así como lo hacía con su ex Kim, por lo que dicen que el rapero quiere convertir a su nueva novia en la socialité, pues aún no la supera.

“OMG Kanye quiere que su novia sea como Kim”, “como se nota que Kanye no supera a Kim, no solo hace esto para darle celos, también viste a Julia como a Kim”, “en shock con estas fotos”, y “Kanye no sabe cómo llamar la atención de Kim”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, la modelo se muestra muy feliz y emocionada con su nueva relación. “Después de la cena, tenías una sorpresa para mí. Tenía toda una suite de hotel llena de ropa. El sueño de toda mujer hecho realidad. No sé hacia dónde se dirigen las cosas, pero si esto es un indicio del futuro, me encanta el viaje”, dijo a la revista.