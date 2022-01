En qué series participó Kim Mi-soo, la estrella coreana que murió a los 29 años

El ámbito artístico de Corea del Sur esta aún sorprendido ante la inesperada muerte de Kim Mi-soo, pues esta destacada actriz que estaba causando furor tras su participación en “Snowdrop”, producción que se estrenará en América Latina este 2022, pero solo se podrá ver por el servicio Star+.

La agencia Landscape Entertainment fue la encargada de emitir el tan lamentable comunicado en el que se pide todo el respeto y consideración hacía sus familiares quienes están impactados con esta noticia que enluta al mundo del espectáculo que hoy más que nunca llora su muerte, pues ella era una de las promesas más exitosas, porque poseía talento, carisma, belleza y versatilidad.

Y aunque sus primeros pasos los dio en la música y el teatro, no fue sino hasta el 2018 que esta chica logró tomar una firme decisión de dedicar su vida por completo a la actuación, pues fue allí donde encontró su verdadera pasión y con lo que se sentía muy a gusto para seguir consolidando su nombre y carrera.

Series en las que participó Kim Mi-soo, la estrella coreana que murió a los 29 años

Kim Mi-soo debutó a través del cortometraje llamado Lipstick Revolution, pero no fue sino hasta el 2019 que dio el gran salto a la televisión para formar parte del dorama “Luwak Human” donde tuvo una muy significativa participación como la hija del protagonista. Esto sin duda, le abrió las puertas en el mundo del entretenimiento, pues luego de esos pequeños proyectos se fue expandiendo su talento en las diferentes películas y series en las que su nombre se convirtió en toda una referencia.

“¡Hola y adiós, mamá!” fue otro de los proyectos con los que pudo demostrar su versatilidad ante las cámaras, pero sin duda, su gran momento llegó cuando le tocó formar parte de “Snowdrop”, producción en la que Kim Mi-soo no solo destacó con su brillante papel, sino que también le tocó interactuar con Jisoo, del grupo BlackPink quien es la protagonista de esta trama, pero Kim, tenía un rol muy significativo, pues era la fiel aliada y amiga de Jisoo.

Sin embargo, esto no era todo, Kim también deja un importante legado en la industria, pues ella también estuvo presente en el desarrollo de la trama de producciones como: Kyungmi’s world, The School Nurse Files, One Night y Yumii’s Cells. Pero también se conoció que ella formaría parte de Kiss six sense que se comenzaría a grabar este año, pero por problemas en la producción y logística esto no fue posible.

Kim se mostraba siempre como una chica siempre dispuesta a asumir roles muy diversos y que le permitieran aflorar sus sentimientos. Además, sus cercanos aseguran que ella era una chica muy talentosa, un poco tímida, pero que quería seguir proyectando su imagen en la industria dentro y fuera de Corea del Sur. Y aunque aún se desconocen las causas de su muerte, ella deja un vacío que difícilmente alguien podrá igualar, pues ella poseía un encanto natural para cautivar a todos de forma natural.