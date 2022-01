Cristián Riquelme dedicó especial saludo de cumpleaños a su hijo menor: “Que aún quede planeta para él”

El pasado jueves, Cristián Riquelme celebró el primer cumpleaños de su hijo menor. El actor le dedicó un emotivo mensaje a través de redes sociales, en el que expresó sus deseos en miras al futuro.

“No hay día en que no me pregunte si lo estaré haciendo bien como padre. Creo que es la eterna duda al criar”, fue su primera reflexión.

Posteriormente, Cristián Riquelme se refirió al especial día de su hijo. “Hoy se cumple un año de recibir a mi tercer hijo. Crece firme, robusto y pesa cada día más. Me arquea la espalda y con tres hijos, la paciencia y la entereza se ponen a prueba”, señaló.

“Lo amo, lo paseo, le canto y le leo cuentos... Solo espero que sea un hombre de bien y que aún quede planeta para él”, agregó, a modo de cierre, junto a una fotografía en la que aparece sosteniendo al menor entre sus brazos.

Tras la publicación, el registro acumuló casi 45 mil me gusta y cientos de comentarios, entre los que figuraron algunas reflexiones en torno a su saludo. “Que amor como te mira. Lo debes estar haciendo bien, sus ojitos lo reflejan”, comentó una persona, mientras que otra señaló: “Eres un gran padre. ¡Feliz cumple al enano!”.