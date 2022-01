Así fue como Netflix salvó la carrera de Sandra Bullock y la inspiro a seguir haciendo cine

Sandra Bullock es la reina definitiva de la industria del cine y lo dejó muy claro con la cinta “The Unforgivable”. Desde su estreno en diciembre, la producción sigue arrasando en Netflix, razón por la que la actriz está tan agradecida.

Bullock le dijo a The Hollywood Reporter: “Si no fuera por Netflix, mucha gente no estaría trabajando. Sus historias no serían contadas. ¿Quién pensaría que yo, como mujer, todavía estaría trabajando en este momento? Habría estado en el pasto de las vacas. Es cierto.”

Sandra Bullock

A pesar de que Bullock tiene una amplia trayectoria en la pantalla grande, en los últimos años se ha aventurado a probar suerte con la plataforma de streaming, algo que significó una nueva oportunidad para posicionarse con el público.

El thriller Bird Box de 2018 ocupó el puesto número uno, convirtiéndose en una de las más vistas ese año. Por su parte, para fin de año, The Unforgivable se ubicó en el número 10 entre las 10 películas de Netflix más vistas de todos los tiempos, y el título registró 189 millones de horas de visualización en menos de un mes desde su lanzamiento.

Sandra Bullock

Además de Bullock, Viola Davis también se llevó una ovación por su participación en la cinta. Las actrices dieron una de las escenas más dramáticas poderosas por las que los fans pidieron una nominación para ambas.

Lo de Sandra Bullock en #TheUnforgivable es para un Oscar, esta escena con Viola Davis es impresionante. Hace mucho que no lloraba con una película. Master class de actuación. pic.twitter.com/ebTcv6c2ij — day 🥀 🏹 (@ItsMe_our) December 13, 2021

La historia sigue a Ruth Slater (Bullock), quien busca enmendar su vida después de estar encarcelada durante 20 años por proteger a su hermana pequeña. Una vez que la dejan salir, tiene que asimilarse a un mundo que no le permitirá olvidar sus crímenes, mientras intenta reconectarse con su hermano.

En su conversación con The Hollywood Reporter, Bullock también habló de cómo Netflix ha abierto las puertas a producciones internacionales que antes no veíamos, como la exitosa serie surcoreana, Squid Games.

“Ese es uno de los más importantes, pero he visto más trabajos de otros países contados por otras nacionalidades, y nunca lo hubiéramos tenido hace 10 años, nunca. Reúne a la gente de una manera que realmente, ya sabes, nos estamos dividiendo cada vez más y, sin embargo, tenemos los streamers que son capaces de combinar nuestras historias e ir, mirar, la misma historia, simplemente diferente“.

Squid Game 2021-POR FIN (Noh Juhan | Netflix/AP)

La impecable trayectoria de Sandra Bullock

Sandra Bullock es una de las actrices más cotizadas de Hollywood por su capacidad para adaptarse a cualquier género cinematográfico, desde cintas de acción hasta las de comedia romántica y drama. Por si fuera poco, posee un gran carisma y belleza natural con el que conquista a todos.

Quizá es el hecho de que lleva una vida alejada del ojo público, lo que le agrega un toque de misticismo. Todos quieren saber de Sandra pero ella sólo se deja ver cuando está por estrenar un nuevo proyecto ya que no comparte nada en redes sociales ni revela mucho de lo que hace fuera de la pantalla.

La actriz de 57 años sigue sumando éxitos y está por estrenar otras dos películas: Bullet Train, junto a Brad Pitt y The Lost City of D, con Channing Tatum por lo que sin duda se ha mantenido muy ocupada haciendo lo que le apasiona.

Sin que el mundo se entere de cómo y en qué momento hace lo que hace, Sandra ha ganado premios en múltiples ocasiones por su trayectoria y en 2018, se publicó que fue una de las principales contribuyentes a la causa Time’s Up. También ha sido reconocida por su trabajo altruista al hacer donaciones frente a desastres naturales. Sin embargo, son pocas las veces que se muestra más allá del set de filmación.