“Tengo todo en orden”: Eugenio Derbez reveló que ya preparó su testamento

Eugenio Derbez es uno de los actores más destacados de México y su éxito se ha traducido en una fortuna que pasará a manos de sus hijos cuando el artista falte. Esto lo llevó a hacer su testamento con el fin de evitar problemas legales.

El famoso dejará su patrimonio a sus hijos Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, y espera evitarles cualquier tipo de problemas legales en una repartición equilibrada.

La información fue revelada en una entrevista para el programa Ventaneando, en el cual el actor reveló que prefiere dejar el papeleo listo para evitar problemas para sus hijos.

“Yo sí, tengo todo en orden”, expresó el artista de 60 años.

La esposa de Derbez, Alessandra Rosaldo también habló sobre la preparación de sus documentos y aseguró que aunque ya se encuentra en el proceso, todavía no ha terminado su testamento. “Todo en orden, yo no. Él tiene todo en regla, yo ahí voy”, afirmó.

Como es común en Eugenio Derbez, el actor aprovechó la ocasión para lanzar algunas bromas sobre el tema y aseguró que espera que Alessandra lo incluya en su herencia.

“Yo soy el que tengo todo en orden. Pues órale, herédame, yo le digo a ella (Alessandra) que tal si yo me quedo en la calle, si yo me case con ella para que me mantenga, claro. Imagínate que algo te pasa y yo de que vivo”, expresó en tono de chiste.

Eugenio Derbez ha formado una familia unida

Aunque el actor ha tenido cada uno de sus hijos con diferentes parejas, se ha encargado de mantener una relación en la que todos se mantengan unidos.

La mayor de los hermanos, Aislinn Derbez (35) es producto de la relación del intérprete con la actriz de doblaje, Gabriela Michel, mientras que Vadhir (30) llegó por la relación con la actriz Silvana Prince.

El tercero de los hijos, José Eduardo (29) nació de la relación con la actriz Victoria Ruffo y, con una gran diferencia de edad, Aitana, de tan solo 7 años, es fruto del matrimonio actual del actor con Alessandra Rosaldo.

Todos los hermanos mantienen una gran cercanía y suelen estar juntos en diversos viajes o eventos importantes.