Selena Gomez no tiene miedo de cumplir 30 y manda poderoso mensaje

Selena Gomez reveló que está muy emocionada por cumplir 30 años y dio una gran lección sobre no tener miedo a envejecer. Aunque aún faltan seis meses para su cumpleaños, la famosa ya ha comenzado a pensar lo que esta nueva etapa significa para ella y quiso compartirlo con sus fans.

Selena Gomez no tiene miedo a envejecer y pone el ejemplo

La cantante tuvo una plática con su co protagonista de ‘Hotel Transilvania’ Andy Sandberg y dijo que está emocionada por cumplir 30 años el próximo 22 julio.

La famosa dijo que le encanta crecer, ahora cada que piensa en su edad se siente emocionada por entrar a una nueva etapa, aunque esto no siempre fue así.

Selena dijo que cuando era más joven le asustaba crecer porque pensaba que para entonces su vida debía ser diferente. Sin embargo esto ha cambiado y ahora piensa que su vida es mejor de lo que había esperado y está feliz porque sea así.

También aseguró que ya no le importa lo que la gente dice de ella y eso le ha ayudado a tener una mejor salud mental y una vida más plena.

Este año, Selena celebrará el estreno de la película ‘Hotel Transilvania: Transformania’, la cual será la última película de la franquicia. La cinta llegará a Amazon el 14 de enero.

Respecto al final de la saga, la actriz dijo en la entrevista con People, que se sentía triste por tener que despedirse del proyecto, ya que cuando comenzó a grabar la primera película tenía 20 años y ahora está por cumplir 30.

Por otra parte, Selena está celebrando su nominación a los Grammy por su álbum ‘Revelación’. La famosa dijo que a pesar de que no habla español de manera fluida, descubrió que era más fácil para ella cantarlo que hablarlo.

Esto la ha animado a hacer más música en español. En una entrevista con Variety dijo que no es algo en lo que esté trabajando en este momento, pero sí está en sus planes seguir con esa línea.

El nuevo look de Selena Gomez para recibir el 2022

Otro gran cambio para la actriz, es que para recibir el nuevo año, decidió despedirse de su larga cabellera y eligió un bob para transformar su pelo. Por medio de redes sociales reveló su nueva imagen.

El nuevo look de la famosa, está relacionado con la serie que se encuentra grabando y de la cual ha compartido detalles por medio de redes sociales.

‘Only Murders in the Building’, está siendo grabada en las calles de Nueva York. Por esta razón, hemos podido ver algunos de los mejores looks de la famosa entre grabaciones.

Además comentó que la segunda temporada de ‘Only Murders in the Building’ será muy diferente a la primera entrega y que su nuevo look tiene que ver con la evolución de su personaje. De acuerdo con Selena, el hecho de que su personaje se corte el cabello indica que su estilo cambia y también su forma de ser y ver el mundo.