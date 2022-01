Quiénes son los guapos actores de ‘Novio absoluto’ que están causando sensación

La película juvenil romántica ‘Novio absoluto’ sigue imparable. Su éxito ha sorprendido gratamente a los fieles amantes de los pandramas que están disponibles de forma gratuita a través de Rakuten Viki y que le han dado la vuelta al mundo, pues cada vez son más quienes se sienten atraídos por ellas.

Pero lo que más ha captado la atención de la audiencia es como esta historia de amor, poco convencional, ha generado un “boom” a inicios de este 2022 y esto se le atribuye al desarrollo de su temática en la que una chica de corazón herido se enamora inesperadamente de un robot con rasgos humanoides que llega por error a su casa y es capaz de conquistarla sin medir las consecuencias.

En este descubrimiento del amor se crea un triángulo amoroso insospechado del que luego surgen una serie de desenlaces nunca antes vistos. De ahí que todos se queden “enganchados” con esta producción tan novedosa. Pero, más allá de eso, este impacto viene dado también por sus guapos actores quienes además poseen una destacada trayectoria en los países asiáticos.

Conoce a los guapos actores de ‘Novio absoluto’

La sinopsis de ‘Novio absoluto’ habla por sí sola: “Da Da, es una mujer que trabaja como maquilladora de efectos especiales, pero tiene un corazón muy frío, debido a una cicatriz causada por el amor. Luego, inesperadamente, se enamora de Young Goo, un robot humanoide programado para ser un novio perfecto, quien fue entregado por accidente a ella en vez de Diana. Young Goo comienza a desarrollar emociones humanas y terminan en un triángulo amoroso con su famoso actor de la infancia, Ma Wang Joon, quien aparece de frente, quien también se enamora de ella”.

El desarrollo de esta historia atrapa de inmediato, pero a la par de ello, sus protagonistas le aportan la naturalidad, intensidad y romance y por ello se han convertido en un fenómeno inesperado durante este 2022. Por eso, aquí te los presentamos:

Bang Min Ah como Eom Da Da

Ella es una reconocida actriz y cantante surcoreana que forma parte del grupo femenino Girl’s Day. Ella posee una belleza y carisma muy auténticos y naturales con los que se ha sabido ganar el respeto, cariño y admiración de su fanaticada. En el mundo artístico es conocida como Minah y ha formado parte de importantes proyectos como: Vampire Idol, Holly, Beautiful Gong Shim, entre otros.

Yeo Jin Goo como Young Goo

Él es uno de los actores más populares y que goza de tener un fandom en todas partes del mundo. Su atractivo, talento y carisma lo han llevado a formar parte de las más importantes producciones para el cine y la televisión. Además, pertenece a la prestigiosa agencia de entretenimiento Janus Entertainment. Él ha participado en: Freak, Tazza, The Reputable Family, entre otros importantes proyectos.

Hong Jong Hyun como Ma Wang Joon

Él es otra de las promesas surcoreanas, pues además de irle muy bien con la actuación, destaca como uno de los modelos más importantes y famosos que además goza de toda la admiración de su innumerable fanaticada. Él ha formado parte de destacadas producciones como: Mother of Mine, Ivory Tower, The King in Love, entre otras.

Hong Seo Young interpreta a Diana

Ella es otra de las destacadas figuras de esta historia que cuenta con una carrera brillante en surcorea. Además, ha impulsado su carrera a través de los musicales y una gran cantidad de series dramáticas. Ella ha formado parte de: Dorian Gray, Napoleón, Armadeus, The Liar and His Lover, entre otros.