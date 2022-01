Madre soltera, estudiante y empresaria: Sherlyn prueba que una mujer puede con todo lo que se propone

Sherlyn es un claro ejemplo de que toda mujer puede alcanzar lo que se propone sin necesidad de un hombre.

Madre soltera, estudiante y empresaria, ella ha encontrado el balance perfecto para cumplir sus objetivos con dedicación y sobre todo mucho esfuerzo.

A sus 36 años, es madre de André el pequeño de 1 año que trajo al mundo por inseminación artificial, a pesar de ser madre soltera, pues priorizó su deseo de ser madre antes de que se le pasara el tiempo de fertilidad.

View this post on Instagram

La también actriz explicó al medio EstiloDF el secreto que la ha llevado para no morir en el intento con sus estrictas rutinas.

View this post on Instagram

“Creo que sí implica un tema de mucha disciplina, mucho orden, por todo lo que se necesita, horarios para dormir y comer, estoy en lactancia, juraba que iban a ser seis meses, pero para los niños no hay nada mejor que la lactancia materna, entonces lo he alargado y eso implica mucha disciplina, estar despierta cada tres o cuatro horas; también regresé a la universidad terminando mi primer semestre de psicología en la Anáhuac; es levantarte muy temprano y dormir muy poco.” Dijo.

La artista le ha dejado un claro mensajes de poder a todas las mujeres y se ha encargado de ser inspiración para quienes desean ser madres y no tienen parejas o enfrentan algunas limitantes.

View this post on Instagram

“La maternidad se ejerce de muchas formas. Les diría a otras mujeres que no dejen su sueño en manos de alguien más, que se responsabilicen de esa meta”, aseguró.

Sher ha brillado en cada una de sus facetas y recientemente compartió las calificaciones que obtuvo al final del semestre.

View this post on Instagram

“Este es un regalo para mí, un regalo del que me siento muy orgullosa, sobra decir que no fue sencillo llevar 8 materias con bebé, trabajo, gira de teatro y sin nana, me tocó estudiar en la noche y hacer tareas durante las siestas de André. ¿Implicó sacrificios? Sí muchos, y saben que estoy feliz, se los pongo aquí como un recordatorio de que se puede lograr todo lo que nos proponemos, con dedicación, constancia y sin pretextos, ¿qué tanto estas dispuesto a hacer por ti? ¿Y qué esperas para hacerlo? ¡Si yo puedo tú también!” animó a sus seguidores.

— Sherlyn