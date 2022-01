La Liendra aún no lograr recuperar su Instagram: “Tengo fe de que va a regresar”

Ya han pasado semanas desde que La Liendra perdió su cuenta de Instagram por tercera vez. El tiempo de suspensión que ha tenido esta vez es mucho más largo que el de las anteriores, por lo que el influencer está prácticamente resignado, sin embargo, aún guarda un poco de fe.

Recordemos que Mauricio Gómez, como realmente se llama el creador de contenidos, sostiene su actividad en una cuenta alternativa: @maurogomezlaliendraa. En este nuevo perfil tiene más de 1,4 millones de seguidores, un número realmente bajo en comparación de los 6 millones que tenía en el original.

La Liendra no pierde la fe para recuperar su Instagram

Desde un vehículo, el influencer contó detalles sobre el proceso para que su cuenta sea restaurada y explicó que “ayer nos respondieron y nos dijeron que estaban revisando, o sea, toca esperar”.

“Pero todavía está ahí, no la han eliminado. Las noticias malas son las primeras que llegan, así que tengan fe como yo de que eso no demora en aparecer”, afirmó La Liendra, actual pareja de la también influencer Dani Duke.

Mauricio Gómez aseguró estar tranquilo y pese a reconocer que “al principio sí me dio duro”, ya está “contento, feliz y trabajando con lo que tengao, que es esta segunda cuenta”.

Finalmente expresó: “Si la vida quiere que la cuenta se vaya, pues que se vaya, si es de venir, que venga, estoy melo”.

Desde los comentarios La Liendra siempre ha tenido seguidores y detractores. Algunos desean que recupere el Instagram original, ya que consideran que se lo merece porque es su fuente de trabajo. Sin embargo, otros opinan que su contenido no es edificante y que debe permanecer cerrada.

“Tengo fe que no más con este señor”; “la vez pasada dijo que tenía a los mejores recuperadores”; “hagan una cadena de oración por esta persona”; “que no aparezca nunca” y “no entiendo por qué tanto odio por este man, no le hace daño a nadie y solo quiere recuperar lo que todos quisieran en su lugar”, fueron algunas de las reacciones.

Desde el 26 de noviembre, La Liendra no tiene acceso a su cuenta de Instagram.

Seguidores y detractores se debaten en Instagram sobre si La Liendra debería o no recuperar su cuenta. Foto: Instagram @maurogomezlaliendraa

El consejo de La Liendra para mejorar la intimidad sexual

La Liendra se caracteriza por tocar todo tipo de temas sin tabú y la sexualidad no es la excepción. A través del formato de las historias en Instagram, en varias oportunidades el creador de contenidos ha hablado sobre su intimidad, incluso en una ocasión reveló que su primera vez fue cuando tenía 11 años y que no usó protección.

A mediados de diciembre, Mauricio Gómez realizó la dinámica de preguntas y respuestas en su perfil alterno de Instagram donde le solicitaron un consejo para mejorar la intimidad. Es de recordar que el influencer permanece con su cuenta verificada cerrada por lo que interactúa con sus fans desde la nueva cuenta.

“Yo creo que un consejo que les puedo dar en el sexo es que lo hagan suave”, partió diciendo el novio de Dani Duke. Del mismo modo, aseguró que en la actualidad está de moda el “sexo rudo” y que es importante disfrutarlo de otra manera.

“Yo creo que la gente se está acostumbrando mucho a pegar y que le den como rata y no, de vez en cuando es bueno que lo hagan suave, rico, despacio. Así como cuando uno se come un helado”, aseguró.