Julia Fernandes denunció situación en hotel de Brasil: la grabaron desnuda y le robaron

Una grave denuncia fue la que realizó la modelo Julia Fernandes en contra del hotel en el que se está hospedando en Brasil. La ex participante de ¿Volverías con tu ex? dijo haber sido grabada mientras se duchaba en el baño de su habitación, tras encontrar un teléfono celular que la apuntaba desde afuera.

Su testimonio fue dado a conocer mediante el formato historias, en donde relató lo sucedido. “No saben qué acaba de pasar. Me estaba duchando y cacho por la ventana del baño que había un teléfono, pusieron un teléfono para grabarme acá en Brasil”, dijo.

“No hay que venir a Brasil, vamos a otras partes a viajar... Dios mío, brasileños de mierda, ahora quizás en qué van a usar el video”, agregó la modelo, visiblemente molesta.

“Nunca en mi vida lo pasé tan mal en un lugar, estuve a punto de llorar de tanta impotencia. El Malai Manso Resort es horrible, primero me filmaron desnuda en el baño, yo vi la cámara y empecé a gritar, me grabaron sin ningún tipo de seguridad en este lugar”, remarcó.

La denuncia de Julia Fernandes contra hotel pic.twitter.com/uuziQPNwOz — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) January 6, 2022

Posteriormente, Julia Fernandes realizó otra denuncia contra el recinto hotelero pues, según indicó momentos más tarde, también le robaron un objeto íntimo. “Ahora vengo a mi cuarto y me robaron. No tengo ningún problema en decirlo, me robaron mi vibrador, estoy enojadísima”, señaló.

La modelo indicó que continuaría revisando su habitación para determinar si le habían robado otras pertenencias. Tras los reclamos efectuados a través de su cuenta de Instagram, la brasileña no ha entregado actualizaciones en torno al tema, por lo que hasta el momento se desconoce si obtuvo respuesta por parte del hotel.