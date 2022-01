Jennifer Lopez derrocha elegancia en un look casual con abrigo azul marino y baggy jeans

Desde que retomaron su relación a comienzos del año pasado, Jennifer Lopez y Ben Affleck no han parado de acaparar las miradas derrochando amor y mucho estilo en todos sus paseos juntos.

Ya sea en citas románticas, salidas con sus hijos o en la red carpet, las estrellas lucen impecables en cada una de sus apariciones con las que, además, prueban que existen las segundas oportunidades en el amor.

En especial, lo hace la diva del pop, quien fascina en cada recorrido del brazo del actor enfundada con estilismos sensacionales que son toda una inspiración para más de una.

Así lo hizo durante su último paseo con Affleck y su hija de 13 años, Emme, de shopping por Los Ángeles en un look sobrio y elegante orquestado con prendas básicas mezcladas a la perfección.

Jennifer Lopez da clases de estilo en un atuendo casual chic

El pasado 31 de diciembre, la famosa fue captada luciendo chic sin esfuerzo mientras hacía sus últimas compras del año junto al director de cine y su hija adolescente; informó Daily Mail.

En la salida por las calles angelinas en plena víspera de Año Nuevo, la cantante de 52 años atrapó las miradas con un outfit casual que desafiaba las bajas temperaturas y le sentaba de maravilla.

La actriz de Marry me lució como un ejemplo de sofisticación en su look protagonizado por un abrigo hasta la rodilla en azul marino, un color infalible para ser la más elegante.

Su acogedora prenda estrella, que no pasa de moda, además era de silueta recta; presentaba grandes solapas y un cuello confeccionado en cuero negro.

Asimismo, Lopez llevó la pieza ceñida a su torso con la ayuda de un cinturón con hebilla, también en piel azabache, anudado a su cintura para acentuar su figura.

Debajo del abrigo imprescindible para un look invernal rompedor, la artista apostó por lo clásico y se atavió en uno de los combos por excelencia para el street style: top blanco y jeans.

En su caso, eligió una blusa acanalada de escote asimétrico y pantalones de mezclilla de lavado medio, corte baggy y dobladillo vuelto. Es decir, los cómodos y estilosos jeans de moda en 2021.

Los complementos de JLo para su look básico de invierno

El estilismo se elevó a lo glam con un par de botines negros de tacón alto y cordones muy rocker chic. En cuanto a los accesorios, JLo mostró que menos es más agregando solo un collar de oro con dije.

El aspecto effortless chic de la intérprete de On my way se potenció con su beauty look compuesto por un maquillaje suave para resaltar su mirada. Así como también su melena recogida en un moño alto messy.

Por último, todo el outfit se remató con un cubrebocas con estampado de zig-zag blanco y rosa para protegerse de la covid-19. Su pareja y su hija lucieron mascarillas quirúrgicas.

La salida de compras resultó un éxito pues el trío fue retratado cargando con bolsas de compras. Asimismo, “Bennifer” fue captada en el paseo de lo más enamorada caminando de la mano.

Por otro lado, tal parece que Jen y Ben se pusieron de acuerdo para coordinar sus looks pues las prendas principales de sus atuendos pertenecían a la misma gama de colores.

Con este avistamiento, una vez más, la power couple del año pasado no solo probó que su amor se hace fuerte con los días, sino que sus hijos ya están más que acoplados a su vida en pareja.