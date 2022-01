Esposa de Simón Oliveros tras accidente vehicular: “De milagro se salvó”

Tras el accidente vehicular que sufrió Simón Oliveros en la comuna de Ñuñoa, la esposa del periodista, Natalia Saavedra, entregó detalles sobre su estado de salud.

Recordemos que el comunicador volcó su vehículo tras colisionar con otro por la parte trasera, mientras conducía por Avenida Vicuña Mackenna, en dirección a Plaza Baquedano.

Si bien el pasajero de otro de los vehículos involucrados quedó con lesiones, Simón Oliveros resultó completamente ileso.

Natalia Saavedra sobre el estado de salud de Simón Oliveros

En conversación con TiempoX, la esposa de Simón Oliveros, Natalia Saavedra, comentó que si bien el auto quedó bastante dañado por fuera, este logró salvar la vida del comunicador.

“Supe que está bien. Fue un accidente grave, se dio vuelta en el auto. De milagro se salvó”, señaló. “Me pasaron el auto, por lo que veo fue grave. La salvada yo creo que es porque el auto es de buena calidad. Por afuera es impactante cómo quedó de destruido, pero, por dentro aguantó bien la dada vuelta sobre el concreto. Se le activaron los airbag laterales y eso, me imagino, amortiguó que se golpeara en el cemento”, agregó.

Respecto a cómo habría ocurrido el accidente, la también periodista explicó: “Al parecer, lo que sucedió es que venía saliendo del canal, parece que topó un auto por atrás y esa enganchada con ese auto hizo que él se diera vuelta. Ahí fue cuando me dijo ‘me volqué’. Estaba muy preocupado porque nosotros no nos preocupáramos tanto”.

En esa línea, remarcó: “Fue mejor que anduviera solo. Algunas veces incluso ha llevado a mi hija al programa, porque le gusta mucho ir a La hora de jugar. Me alcanzó a llamar cuando recién se había dado vuelta y me dijo ‘quédate tranquila, me di vuelta en el auto, pero estoy bien’”.

Sobre los momentos posteriores al hecho, Natalia Saavedra reveló que Simón Oliveros fue trasladado a un centro médico por parte del canal (Mega), para descartar otras complicaciones de salud.