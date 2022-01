Betsy Camino confirma su participación en ‘Aquí se baila’: “Pocos me conocen como bailarina”

Canal 13 sigue calentando motores para lo que será el inicio de Aquí se baila... talento sobre la fama, el nuevo reality show veraniego que contará con diversos artistas para medir sus dotes sobre la pista de baile. Recientemente, la modelo cubana Betsy Camino confirmó su participación.

El espacio se estrenará este lunes 10 de enero después de Tele13 central, noticiero de la casa televisiva. La competencia tendrá además un jurado conformado por famosos como Fran García-Huidobro, que transmitió la mayor imparcialidad para dar el triunfo únicamente a los mejores bailarines.

Betsy Camino mostrará su talento como bailarina en Aquí se baila

En entrevista con el Sillón VIP de Radio, la famosa afirmó que el llamado de Canal 13 la emocionó muchísimo, ya que considera el baile como una de sus pasiones. “Realmente era algo que yo quería hacer”, dijo.

“Me han visto en programas de cocina, en estelares y tirando la talla en muchos programas, pero pocas personas me conocen como bailarina y definitivamente me han visto poco en eso”, expresó Betsy Camino, que también estuvo recientemente en El Discípulo del Chef.

Para la modelo cubana, el baile es un fuerte que ella aún no ha explotado en su trayectoria profesional, por lo que Aquí se baila representa “una excelente oportunidad para que me conozca en esta faceta (...) Y para traer todo el sabor cubano”.

“Yo bailo desde aproximadamente los tres años. Tengo un tío que es bailarín y coreógrafo, por lo que los ensayos se hacían en casa de mis abuelos, y siempre me llamó la atención el tema”, relata Camino.

“Un día le dije a mi mami que quería ser ‘guanajina’, y nadie en mi casa entendía lo que era eso, me pasé una semana diciéndolo y nadie sabía qué quería decir. Hasta que me regalaron una Barbie y yo la tomé y le hice un movimiento con las caderas y dije ‘guanajina’, y dijeron ‘aaaah, bailarina’. No sabía ni hablar y ya decía que quería ser bailarina”, contó la artista.

La modelo cubana pasará de la cocina a la pista de baile para demostrar su talento. Foto: Instagram @betsycamino

“Mi mayor competencia soy yo misma”

Betsy Camino confesó que cada vez que ve la oportunidad de lucirse como bailarina, bien sea en una actuación o presentación, trata de dar demostrar cuánto sabe... “pero ahora va a ser con todo, vengo a ganar”.

Sobre Aquí se baila, dijo: “Yo de verdad que estoy feliz con el formato porque la mayoría son bailarines que han estudiado, saben que es su profesión y su mayor habilidad, y eso habla del nivel de calidad que va a haber aquí”.

En esa misma línea expresó: “A mí me gusta la competencia alta, no me gustan las cosas fáciles. Y mientras más alta es la competencia, más se exige uno. Sin embargo, yo digo que mi mayor competencia soy yo misma, tengo que sacar mi mayor provecho, exigirme al máximo, y a eso vengo. La calidad de los competidores es súper buena, pero estoy enfocada en mi pareja de baile, es lo más importante”.

Betsy Camino aseguró que se encuentra en la mejor etapa de su vida emocional y física, porque además no tiene ningún problema que le quite el sueño. “Uno llama al universo… porque estoy con muchos proyectos, tengo propuestas de trabajo del extranjero, pude incursionar en el mundo de la inversión inmobiliaria, estoy abriendo mi salón de belleza de lujo, tengo mi tienda de ropa, nació mi sobrino, que es el primer chileno de los Camino, estoy disfrutando mi soltería y ahora llego a este programa”, dijo.

Finalmente expresó sentirse orgullsa de sí misma, ya que cerró el 2021 donde se sintió expuesto “a situaciones extremas” donde conoció la verdadera versión de sí misma.