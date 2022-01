Pamela Díaz, Patricio Sotomayor y otros famosos que pueden volver a ‘El Discípulo del Chef’

A días de haber sido eliminada de El Discípulo del Chef, Pamela Díaz publicó una historia donde aparece en los estudios de Chilevisión. Y gracias a las menciones que hizo en el posteo, la presentadora dio a conocer que está aspirando a volver al reality show desde la fase de repechaje.

Aunque todavía quedaban dudas sobre el motivo de la publicación, más tarde fue el periodista Patricio Sotomayor quien confirmó que efectivamente se trataba de un repechaje para volver a la competencia.

Pamela Díaz y Patricio Sotomayor revelan quiénes optan al repechaje en El Discípulo del Chef

“No sé si se puede mostrar esta foto o no, pero este miércoles intentamos un cupo en el repechaje para entrar de vuelta al @discipulochv”, escribió el comunicador en la red social, acompañado de la madre de Jorge Valdivia, Elizabeth Toro.

Seguidamente, escribió: “¿Qué piensan? ¿Lo lograré, mejor me quedo en mi casa o voy por premio mayor? Si quedo prometo desde ya... Mejor no digo ná, a cruzar los dedos y ver qué pasa esta semana. De ahí les cuento más”.

Por su parte, Pamela Díaz mencionó en su posteo a Adriana Barrientos, Rocío Marengo, Pipo Gormaz y Dj Méndez. Y luego se conoció que al repechaje también irán Marcelo ‘Toby’ Vega y Kurt Carrera. Todos lucharán por obtener un puesto para volver a El Discípulo del Chef.

Así evidenció Pamela Díaz que podría volver a 'El Discípulo del Chef'. Foto: Instagram @pamefieradiaz

La discusión de Perla Ilich y Betsy Camino en El Discípulo del Chef

Ambos famosos protagonizaron uno de los capítulos más polémicos de la temporada. Todo sucedió durante la primera prueba, cuando Betsy Camino le pidió a Perla Ilich que la ayudara a encontrar algunos ingredientes.

Si bien la gitana le dijo dónde encontrarlos, la cubana le respondió “igual puedes colaborar un poquito más”, provocando su molestia. “Si tú me pides algo con cariño, me dices ‘Perla, ¿me alcanzas la cuchara?’. ‘Obvio que sí’, porque somos un equipo, pero su actitud fue súper fea”, comentó la antigua concursante.

Tras el intercambio, Betsy Camino se refirió a lo sucedido durante la presentación de sus platillos. “Un poquito nerviosa, al principio, pero el equipo súper bien. En este plato todo el mundo ayudó (...) Algún momento tenso que otro, pero lo resolvimos rápido con Perla”, dijo tras ser consultada por su estado.

Luego de la degustación por parte del jurado, la gitana salió del estudio. “Estuvo muy de más que ella lo haya dicho cuando estaban los comensales. No sé si estará necesitada de televisión, sinceramente. Yo salí por ese tema puntual porque me puse a llorar. No quise responderle para no generar ese ambiente incómodo delante del chef y mis compañeros, yo no quiero eso”, dijo en su entrevista frente a las cámaras.

Más tarde, la gitana se excusó frente a sus compañeros y jurado en el estudio. “Pedí esta oportunidad para explicar por qué salí. Creo que tuvimos un mal entendido con Betsy, donde ella me pidió algunas cosas y en algún momento le alcancé algunas, en otras no, y creo que ella tuvo una actitud, sentí que fue altanera”, dijo.

“Lo hablamos afuera, que es lo que debía hacer yo. A veces la emoción o el no ver a mis hijos me afecta. Trato de poner todo de mi parte, porque me encanta la cocina, pero tampoco quiero quedar como una persona peleadora, porque no lo soy”, continuó.