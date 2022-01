Maleja Restrepo es una de las influenciadoras más queridas del país. Maleja Restrepo tuvo que ser rescatada tras perderse en la nieve y preocupó a sus seguidores

Junto a su esposo Tatán Mejía, son una de las parejas que más llaman la atención en Colombia.

De hecho, su relación es admirada por muchos, personas del común y de la farándula.

Tanto así que juntos escribieron un libro llamado «Parceros» en el que hablan más sobre el tema.

Asimismo, en redes sociales los dos comparten tips y videos sobre su cotidianidad que divierten a sus seguidores.

Actualmente, en sus redes sociales Maleja tiene poco menos de cuatro millones de seguidores.

Hace unos días fue muy comentada debido a un video que hizo hablando sobre su papá.

Y es que parece que no se encontraba muy bien de salud y tuvo que ser intervenido de urgencia en Estados Unidos.

Debido a esto, la presentadora le pidió a sus seguidores que hicieran oración por su padre y su recuperación.

Ahora nuevamente ha sucedido algo que la ha puesto en la mirada del público.

Y es que en medio de un viaje con su pareja, y mientras hacían deportes en la nieve, parece que se alejó del grupo y se perdió.

Inmediatamente empezaron a buscarla y fue encontrada tiempo después por los rescatistas, en medio de la nieve.

En el video se puede oír cómo le agradece a los rescatistas al encontrarla.

“Muy loco, me pegué una perdida, me tuvieron que rescatar”, se puede escuchar allí.

La situación preocupó a sus seguidores, y muchos le han recomendado que se devuelva a Colombia.

Recordemos que...

La familia también ha dado de qué hablar por algo diferente, y es su cambio de casa.

Hace unas semanas anunciaron que se mudarían, y muchos esperaban que esto aún no sucediera. Según Maleja, el destino no será su nueva casa, sino un lugar de paso, pues su vivienda no estará lista aún.

De cualquier forma, la presentadora se despidió de la casa en la que han crecido sus hijas y que tantas alegrías le ha dado a su familia y a sus seguidores.

Lo hizo con un carrusel de fotografías de los momentos más importantes que pasaron allí.

Las primeras instantáneas son de Guadalupe más pequeña, y luego publicó la foto con la que anunció su segundo embarazo.

Estas, seguidas por varias fotos de Macarena y su llegada a casa, además de sus primeros años.

En la publicación, escribió un nostálgico mensaje para despedir el lugar.

«Agradezco a este refugio sagrado que durante casi 10 años más que nuestra casa fue nuestro hogar. Donde sea pero juntos, que nostalgia y gratitud siento en este momento. Extrañaré cada rincón de este lugar ❤️😭».

Los comentarios no se han hecho esperar y varios afirman que hogar es donde estén juntos, y no el lugar en el que vivan.

Mientras que otros los felicitan por el gran cambio que viene para sus vidas.