Lecciones de las famosas sobre cómo atraer el amor que tanto mereces

La presión que la sociedad ejerce con nosotras nos lleva muchas veces a conformarnos con amores a medias que nos hacen sentir no merecemos algo mejor. Muchas veces, el querer darle gusto a los demás, hace que nos estanquemos en relaciones con patanes o que cuando pasamos por una ruptura, sintamos que es el fin del mundo y que nunca seremos amadas.

Todas hemos salido con los tipos equivocados. Rechazamos al tipo tierno y romántico para perseguir al galán imposible que siempre termina doliendo.

Los patanes abundan y es muy fácil caer en sus redes cuando tenemos tanto miedo de no tener la relación que todo mundo espera. Nuestras madres, tías y abuelas nos inculcaron a vestir o actuar de cierta forma para vernos siempre “decentes”. Hoy más que nunca sabemos que todas esas reglas omiten por completo las necesidades y aspiraciones propias de cada quien.

Las famosas han pasado por situaciones dolorosas pero aprendieron grandes lecciones sobre nunca olvidar que merecemos un amor bonito que nos haga sentir seguras.

Siempre vendrá un nuevo amor

Si alguien sabe de rupturas y nuevos comienzos, esa es Adele. En una entrevista de 2015, la cantante británica le dijo a The Guardian: “Suena obvio, pero creo que solo aprendes a amar de nuevo cuando vuelves a enamorarte. Me pone en una posición en la que finalmente puedo extender la mano a mi ex. Hazle saber que lo superé. "

Por supuesto, encontrar un nuevo amor no significa que venga de la noche a la mañana. El estar sola un tiempo, es parte de un proceso de sanación. Después de la ruptura puede ser un momento maravilloso para viajar a un lugar nuevo, probar un pasatiempo que siempre te ha interesado o pasar un tiempo con amigos y familiares. El amor está a tu alrededor y envolverse a ti mismo puede ser súper curativo después de que termina una relación.

Aprende de ti misma

Jennifer ha pasado por varias relaciones en las que se ha encontrado consigo misma de diferentes formas. Cada una de ellas le ha dejado lecciones importantes sobre dejar de cumplir expectativas ajenas.

“Primero tienes que amarte a ti misma. Tienes que estar bien por tu cuenta antes de estar bien con otra persona. Tienes que valorarte a ti misma y saber que lo vales todo. Y hasta que te valores lo suficiente y amarte a ti mismo lo suficiente como para saber eso, realmente no puedes tener una relación saludable “.

Acepta el dolor

El romance de Jennifer Aniston con Brad Pitt fue de los más populares de la industria. Todo el mundo los veía como un ejemplo a seguir pues no sólo eran guapos sino también talentosos y carismáticos. Sin embargo, las cosas no resultaron y en medio de rumores de infidelidad por parte del actor, se divorciaron luego de cinco años juntos.

“Hay muchas etapas de duelo. Es triste, algo llega a su fin. Te abre, de alguna manera, te abre a los sentimientos. Cuando tratas de evitar el dolor, crea un dolor mayor”, dijo Aniston a Vanity.

Las cosas siempre mejorarán

Rihanna ha pasado por situaciones complicadas en sus relaciones, incluso fue víctima de violencia por parte de su ex pareja, el rapero Chris Brown. Pero ella sabe que no te debes dejar de nadie y que no tienes por qué sentirte culpable. También nos recuerda que siempre podemos empezar de nuevo y encontrar el amor que merecemos.

“Solo crea que la angustia fue un regalo en sí mismo. ¡Llora si es necesario, pero no será para siempre! ¡Encontrarás el amor de nuevo, y será aún más hermoso! ¡Mientras tanto, disfruta de todo lo que TÚ eres!”.

Sé amable contigo misma

En una entrevista con V Magazine, Ariana Grande les recordó a los fans que pueden ser felices por sí mismos.

“No voy a fingir que tengo un gran consejo para romper. Es difícil. Estarás bien. No necesitas a nadie. Es bueno tener a alguien que te haga feliz, pero es bueno ser feliz por tu cuenta como bueno. No necesitas depender de otra persona para tu felicidad. Pueden hacer brillar el uno al otro, pero aún son completamente capaces, suficientes y hermosos, y pueden ser felices por su cuenta “.

Si bien salir con una persona puede ser divertido y especial, también está bien estar soltera, ver a algunas personas o tomarse un tiempo para ti.