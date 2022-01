La larga historia de traición entre Tristan Thompson y Khloé Kardashian

Tristan Thompson y Khloé Kardashian han tenido una relación llena de altibajos y polémica. Ahora que el deportista ha aceptado la paternidad de un tercer hijo, su futuro juntos parece complicarse aún más, pues este bebé habría sido concebido mientras aún estaba en una relación con Khloé. A continuación recordamos cómo ha sido su tormentosa historia de amor.

Tristan Thompson y Khloé Kardashian: su relación y escándalos

En 2016, Khloé Kardashian comenzó su relación con el basquetbolista Tristan Thompson, desde el primer momento su relación estuvo eclipsada por la polémica, ya que al darse a conocer que eran pareja, también se supo que la ex de Tristan, Jordan Craig, se había convertido en mamá del primer hijo del deportista.

A pesar de los rumores de una posible infidelidad por parte de Tristan a la madre de su hijo, todo parecía ir bien para la pareja y su relación se consolidó cuando en 2017 Khloé anunció que estaba embarazada de su primera hija.

Por medio de una publicación en redes sociales, la famosa mostró su avanszado embarazo junto a Tristan. En su mensaje le agradeció por la forma en que la trataba y por hacerla sentir hermosa en todo momento.

En marzo del 2018, Khloé felicitó a Tristan por su cumpleaños y en sus redes sociales dijo que sabía que él era el hombre ideal para ella. Sin embargo un mes después en varios medios de comunicación, se dio a conocer una serie de videos en los cuales se ve a Tristan besando a diferentes mujeres.

El primer video mostraba al famoso besando a una mujer en un bar de Nueva York, mientras que el segundo lo mostraba a lado de una trabajadora de un strip club en un hotel, en el tercer video se le veía besando a dos mujeres en un lounge, todo esto mientras Khloé estaba a pocos días de dar a luz a su hija.

De acuerdo con el portal US Weekly, el deportista de 27 años contactaba a las mujeres de su interés a través de Instagram

“Le mandaba mensajes a las chicas a través de Instagram y luego se reunía con ellas. Le gustan exóticas o que no parezcan Americanas con traseros grandes.”

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana aseguró que Tristan había sido infiel en su relación con Khloé en varias ocasiones y aseguró que saldrían a la luz muchas más mujeres con las que había estado.

Días después del escándalo, Khloé dio a luz a su hija True. La famosa estuvo rodeada de su familia y Tristan asistió al parto para conocer a su bebé.

En el capítulo de Keeping up with the Kardashians en el cual Khloé recibe a su bebé, se da a conocer que Kim está molesta con Tristan y no le dirige la palabra cuando él llega a la sala de parto.

Tiempo después la pareja confirmó que seguían juntos y asistían a terapia de parejas. Cuando True tenía dos meses de edad, conoció a su medio hermano, Prince.

En 2019 y después del surgimiento de más rumores de infidelidad, Khloé y Tristan terminan su relación en febrero.

Poco después de haber terminado su relación y nuevo escándalo surge. Se da a conocer que Tristan besó a Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner en una fiesta.

Tristan negó el rumor, pero Jordyn confesó que sí había sucedido. Después de esto Khloé escribió una serie de mensajes que acusaban a Jordyn de haber “destruido a su familia”. La joven se disculpó con Khloé y aclaró los hechos en una entrevista en el programa ‘Red Table Talk’ con Jada Pinkett Smith.

Semanas después de el escándalo, Tristan fue captado con la modelo Karizma Ramirez.

Poco después del primer cumpleaños de True, Tristan comenzó a dejar mensajes amorosos a Khloé por medio de redes sociales, lo que enojó a los fans de la famosa.

En 2020 ambos se mudaron juntos para pasar la cuarentena con su hija True y durante este periodo Khloé reveló que estaba considerando tener un segundo bebé con Tristan.

Khloé incluso dijo que estaba dispuesta a mudarse a Boston con Tristan.

Justo cuando todo parecía ir bien para la pareja, Maralee Nichols, una entrenadora personal demandó a Tristan por manutención de su hijo.

Después de negar la paternidad del bebé por muchos meses, una prueba de ADN confirmó que Tristan era el padre. El jugador aceptó la responsabilidad y ofreció una disculpa a Khloé.