¿Índigo es niña? A Evaluna se le pudo haber escapado el sexo del bebé

Desde que Camilo y Evaluna confirmaron que estaban a la espera de su primer bebé, ambos dejaron claro que indistintamente de que sea niño o niña, su hijo se llamará Índigo. Ahora que ha pasado el tiempo, la famosa pareja aún no han revelado ese detalle, pero a la venezolana se le pudo haber escapado.

Recordemos que los dos cantantes anunciaron que se convertirían en padres a mediados de octubre, con el lanzamiento del videoclip musical Índigo. A mitad del material, a través de la letra y las imágenes, informaron que efectivamente están en la dulce espera.

«Contigo ya no hay martes 13, prepara el cachete pa’ que te lo bese, y es que lo bueno toma tiempo a veces, yo tuve que esperarte 9 meses», expresa la hija menor de Ricardo Montaner en la letra de la canción justo antes de dar la sorpresa

¿Índigo será niña? Evaluna lo habría revelado por error

Desde Monterrey, donde Camilo Echeverry realizó su primer concierto en México, el paisa le hizo una videollamada a su esposa y los fans enloquecieron cuando contestó.

Entre los gritos del público, el intérprete de Vida de Rico le preguntó a Evaluna cómo se sentían ella e Índigo, a lo que respondió: “Nosotras estamos bien”. Si bien la frase no trascendió en el momento, el análisis de las grabaciones ha generado expectativa ante la posibilidad de que haya revelado el sexo del bebé por error.

Tras lo ocurrido, ninguno de los cantantes se ha pronunciado para aclarar lo escuchado o quizás para confirmar que su futuro bebé es una niña.

Las tres razones de Camilo para que su hijo o hija se llama Índigo

En una entrevista concedida poco después de anunciar que se convertiría en padre, el intérprete de Ropa Cara conversó sobre los motivos por los que él y su esposa llamaran Índigo a su primer hijo o hija. “¿Por qué Índigo?, por muchas razones. Primero y para nada la más importante, pero importante para mí, me encanta que sea una palabra esdrújula, me vuelve loco la sonoridad”, partió contando.

“Segundo, es un nombre neutro porque no sabemos si es niño o niña; sea niño o niña será Índigo. Aparte, me encanta todo lo que va de la mano de Índigo, me acuerdo cuando estuvimos en la India que vimos las pinturas de índigo y cómo lo trabajan”, agregó.

Así lucía Evaluna en su embarazo, el pasado 6 de diciembre. Foto: Instagram @evaluna

Para finalizar, el artista aseguró que “me enamoré, me encanta el color porque es precioso y la connotación mística y espiritual, todo lo que va de la mano de la luz y del índigo, es algo que yo quería para mi primer bebé, hijo, hija o hije lo que sea, me encanta que se llame así”.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones de Camilo y los usuarios no tardaron en opinar. Y aunque hay miles de personas ansiosas por la llegada de este niño al mundo, muchos critican que escojan ese nombre, sobre todo en el caso que sea niña.

Otros detalle que le disgustó a algunos internautas, fue que el intérprete se refirió a su primogénito como “hijo, hija o hije lo que sea”, dejando en claro que está de acuerdo con ese tipo de términos. Por supuesto no faltaron quienes le aplaudieron la “inclusión”.