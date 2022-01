Geraldine Bazán tiene la clave para lidiar con hijos adolescentes

Geraldine Bazán es madre de dos niñas: Elisa Marie y Alexa Miranda fruto de su relación con Gabriel Soto.

La actriz que suele compartir algunos momentos con sus hijas, ha conversado sobre como afronta la etapa de adolescencia a la cual está entrando Elisa Marie.

Será el próximo mes de febrero cuando su primogénita cumpla los 13 años por lo que Geraldine fue consultada en el programa ‘Hoy’ sobre como conlleva esta etapa y que su hija ya forme parte del medio artístico.

“Elisa todavía es pre-teen todavía, pero mira, las mamás y los papás y en general, no me dejarán mentir que realmente esta generación o estas nuevas generaciones están… pues tienen mucha información alrededor, tienen mucho acceso a mucha información, así que sí están muy adelantadas, yo estoy muy orgullosa de las hijas que tengo, bueno Miranda está pequeña todavía, Elisa tiene 12 años, pero está entrando en una edad en la que todos entramos, en la que adolecimos de cierta manera”, señaló.

La artista expresó que se siente orgullosa de sus hijas y asegura que la clave para una buena convivencia con un hijo adolescente en una estrecha relación basada en la confianza y amor.

“Siempre le he dicho que con confianza, con diálogo, con amor, con esta empatía que hay en la casa, al final es una etapa que todos hemos pasado y la pasaran de la mejor manera, porque es una niña muy consciente, es una niña de verdad muy sensible también y, sobre todo, ¡híjole!, no es porque sea mi hija, pero es una niña sumamente madura y consciente de lo que pasa a su alrededor, así que pues estoy muy orgullosa de ella y simplemente estar ahí siempre para lo que necesite con diálogo, con confianza”.

— Geraldine Bazán