Ellas decidieron no tener hijos y no se sienten incompletas

La maternidad no es una faceta que a todas las mujeres les gusta asumir y esto no es motivo para ser juzgadas.

Algunas famosas han vivido su vida al máximo sin tener la necesidad de tener un hijo pues no ha sido su prioridad y no por ello deben sentirse incompletas.

Ellas han forjado su camino al éxito y han soportado los cuestionamientos y criticas por no ser madres.

Aunque muchas le han dicho que no a ser madres porque así lo desean, otras han enfrentado problemas de salud que les ha impedido concebir y han sido juzgadas cruelmente.

Recientemente, la actriz argentina radicada en México , explicó la razón del porqué nunca pudo tener hijos y aclaró que está decisión no de la ha afectado en nada su vida y su matrimonio.

“Ese tema para mí ya fue totalmente superado, totalmente asumido y yo no me siento incompleta ni infeliz, es mi vida. Es mi vida así y así la acepto, así la vivo, con gran felicidad y no dejo por eso de tener una familia de dos, mi marido y yo, con enorme familia de hermanos, primos, nietos, sobrinos y etcétera”, recalcó la intérprete de 67 años durante entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

— Margarita Gralia