‘Quédate cerca’ apunta cada vez más a ser una de las producciones favoritas de los suscriptores de Netflix quienes han encontrado en ella todos los elementos necesarios para impactarse ante los desenlaces inesperados que ella ofrece.

De ahí que mantenga de principio a fin “enganchada” a la audiencia que solo busca conocer cuál es el pasado oscuro y tan desgarrador que desde los primeros minutos de la historia está dispuesta a ocultar su protagonista llamada Megan. Sin embargo, nada de esto sería posible sin una impecable actuación, así como la presentación lógica y argumentativa de los hechos.

Por eso, para que conozcas más de cerca a quienes hicieron posible que esta trama fuera tan sólida, intensa, pero sobre todo interesante, te presentamos quién es quién y en qué otros proyectos puedes encontrarlos para que certifiques su talento y cómo lograron formar parte de esta producción que se estrenó el pasado 31 de diciembre y se mantiene imparable.

Conoce el increíble reparto que hace muy sólida la trama de ‘Quédate cerca’

‘Quédate cerca’ se presenta como un thriller capaz de desmantelar a quienes se presentan ante la sociedad como los más exitosos profesionales, pero que en definitiva posee un pasado estremecedor y que nadie imaginó que podrían tener tras mostrarse siempre muy ambiciosos y poderosos. Además, esta serie que resulta muy ligera de ver, pues posee 8 capítulos de 35 minutos cada uno, encierra otras verdades que poco a poco se van conociendo en el transcurso de esta entrega tan enigmática, pero atractiva para los amantes del suspenso y drama.

Pero, para que conozcas más de cerca a sus protagonistas, aquí te mostramos quiénes son y qué lo han hecho ser tan importantes dentro de esta historia que está causando impacto en Netflix:

Cush Jumbo es Megan Pierce

Ella es una reconocida actriz y escritora de origen británico que posee una trayectoria impecable, pues su nombre y talento se hicieron muy populares una vez que participó en la serie dramática legal de CBS The Good Wife en donde interpretó el papel de Lucca Quinn. Pero también consolidó su carrera a través de la serie All Access The Good Fight.

En Quédate Cerca ella interpreta a una destacada abogada que posee una familia feliz, pero un pasado que no quiere que nadie descubra.

James Nesbitt es Michael Broome

Es otro reconocido actor británico que pese a dar sus primeros pasos de actuación en el teatro, también se ha hecho una carrera muy sólida al formar parte de importantes proyectos como: Hear My Song, Murphy’s Law y Midnight Man, Cold Feet, Jekyll, entre otros.

En esta producción demuestra su versatilidad y calidad interpretativa que es capaz de transmitir cualquier tipo de sensaciones y dejar a todos boquiabiertos.

Richard Armitage es Ray Levine

El cine y la televisión se han deleitado con este actor británico que formó parte de la famosa serie Robin Hood, Strike Back y sobre todo al destacar con su participación como el enano Thorin en la trilogía basada en la novela El hobbit de J. R. R. Tolkien.

En esta nueva serie destaca por ser uno de los personajes que más intrigas e incertidumbres genera tras su aparición.

Sarah Parish es Lorraine Griggs

Mistresses fue el proyecto con el que inició su brillante carrera esta actriz británica que ha estado presente en las más importantes producciones del cine y la televisión. Trollied, Monroe, Sirens, Smoke, entre otros destacados títulos han formado parte de su trayectoria.

En Quédate cerca hace gala de su histrionismo y dramatismo.