Carolina Cruz es una de las presentadoras más comentadas de la farándula colombiana. Carolina Cruz se mostró conmovida tras escuchar la primera palabra de Salvador

Para nadie es un secreto que tiene una gran trayectoria en los medios en el país.

Actualmente hace parte de Día a Día, en donde comparte set con Carolina Soto, Catalina Gómez e Iván Lalinde.

Allí, todas las mañanas distraen a los televidentes con sus dinámicas, juegos y entrevistas.

View this post on Instagram

El 23 de diciembre viajó a Estados Unidos tras estar dos años lejos de su familia, su hermano y sus sobrinos.

En varias ocasiones, la presentadora no dudó en comentar a través de Instagram cuánto los extrañaba.

De hecho, compartía fotos y videos de su sobrina, afirmando que era uno de los grandes amores de su vida.

El reencuentro enterneció al público, pues en el aeropuerto se dieron un gran abrazo que duró varios minutos.

Sus seguidores y amigos de la farándula se mostraron muy emocionados por verla allí y le desearon mucha felicidad.

La presentadora pasó navidad y año nuevo allí, acompañada de sus hijos y su familia, por lo que se mostró muy agradecida.

View this post on Instagram

Ahora, además de agradecer por esa situación, conmovió a sus seguidores con una publicación.

Allí reveló que Salvador ya dijo su primera palabra y se trata de “mamá”, lo que la tiene muy feliz.

En el texto con el que acompañó la fotografía escribió que ya lo había escuchado anteriormente, pero no podía creerlo.

Sin embargo, esta vez el pequeño la dijo frente a toda la familia, por lo que celebraron juntos.

“Hoy Salvador dijo su primera palabra clara: MAMÁ, yo se la había escuchado hace algunas semanas pero pensé que estaba loca, hoy la volvió a decir de la nada, delante de todos. Se imaginan lo que siento??? También ya pasa 11 horas derecho, el proceso con Salva ha sido lento pero seguro, sin afán, sin prisa, me he gozado cada cosa y la he celebrado llena de GRATITUD”, escribió.