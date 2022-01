Carmen Villalobos renueva su look y hace revivir a “Catalina”

La famosa de 38 años deslumbró a todos con su renovado look para estrenar el 2022. Instagram @cvillaloboss

Quién no recuerda a Carmen Villalobos con su maravilloso personaje de “Catalina Santana”, protagonista principal de Sin senos no hay paraíso. Pues la actriz ha revivido la imagen de aquella mujer gracias a un cambio de look que se practicó para recibir el 2022.

Recordemos que la famosa encarnó a “Catalina” en dos versiones de la telenovela. Primero fue Sin senos no hay paraíso, producida por RTI Televisión para Telemundo (2008-2009). Y más adelante, ya en 2016, FOX Telecolombia y Telemundo Global Studios produjeron la secuela Sin senos sí hay paraíso.

El look de Carmen Villalobos que hizo recordar a “Catalina Santana”

Desde sus cuenta oficial en Instagram, la famosa de 38 años publicó un video donde mostró el antes y después de su brillante cambio en el cabello.

“Mi gente, tengo que admitirlo... ¡Disfruté mucho ser rubia! Pero en vísperas de un nuevo año, es el momento de abrirse a nuevas aventuras y posibilidades... ¿Qué les parece mi nuevo look?”, escribió hace algunos días para el material que ya suma más de 514 mil ‘likes’.

Camen Villalobos agradeció a su “adorado Richie”, estilista que se encargó de trabajar el cabello de la actriz. “Se vienen muchas sorpresas... Que tengan un grandioso 2022″, expresó para sellar el video.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y los primeros en aparecer fueron sus colegas que tanto la quieren. “Oh por Dios”, escribió Roberto Manrique, mientras que Carolina Sepulveda le dijo: “Mi Carmen bella tú te ves hermosa de todas las maneras posibles, pero este look de ATAQUEEEEEEEEE”.

“Besha”, “hermosa, rubia, castaña, pelo largo, pelo corto como sea” y “divina, felicidades”, fueron los mensajes de Mabel Moreno, Laura de León y Lorena Meritano.

Por su parte, los internautas le afirmaron que su nuevo look representaba la vuelta de Catalina, de Sin senos no hay paraíso. “Volvió Cata”, “la Catica de siempre”, “así te ves mucho más guapa”, “me encanta” y “ese color te queda más bello”, fueron otras de las reacciones.

Durante los últimos meses, la actriz participó en el remake de Café con Aroma de Mujer, interpretando a la villana. A través de su cuenta de Instagram mostró varios detalles del personaje e interactuó bastante con sus seguidores.

Afirmó además que se sentía emocionada, pues era la primera vez que interpretaba el personaje antagónico en una producción.

Desde las redes sociales, Carmen Villalobos ha demostrado que es toda una diva. Foto: Instagram @cvillaloboss

Carmen Villalobos ya tiene 18 millones de seguidores en su Instagram

Debido a su carisma y a su actitud, en redes sociales tiene un gran número de fanáticos pendientes de su vida. Muchos de ellos no dudan en interactuar con cada una de sus publicaciones, fotografías y videos.

Actualmente ella suma 18 millones de personas siguiéndola en su cuenta de Instagram. De hecho, este ha sido un gran logro en su carrera y por eso lo celebró con su más reciente carrusel de fotografías.

Este es un gran momento para su vida personal, pues es una de las colombianas con más seguidores en esta red social. “18 MILLONES EN ESTA FAMILIA. Wao, así está mi sonrisota hoy y TODO GRACIAS A USTEDES. Recuerden siempre: ser grande no es una cuestión de tamaño, si no de ACTITUD”, escribió.