Violeta Isfel habla de sus relaciones tóxicas y nos enseña la importancia de romper patrones

No es mentira que Violeta Isfel ha sufrido mucho con algunas relaciones tóxicas que se han presentado en su vida, pues ella misma ha sido portavoz de sus errores para que otras mujeres no los cometan.

Precisamente, por esta razón la actriz volvió a abrir su corazón para narrar un fuerte episodio que sufrió en el ámbito amoroso y del cual logró salir gracias a la terapia y la ayuda profesional de un psicólogo.

En una entrevista con el programa De primera mano, la protagonista de Atrévete a soñar reveló que su padre tuvo problemas con el alcoholismo hace tiempo, “entonces muchas de las parejas que elegía eran alcohólicos, estaba repitiendo un patrón”.

“La terapeuta fue la que me ayudó a darme cuenta que la mayoría de mis parejas eran alcohólicos severos, yo no me había dado cuenta”, agregó la mexicana de 36 años.

“Ella me hizo ver que esto no es tan normal, más con un grado de responsabilidad mayor: ya era mamá, ya tenía un bebé”, por lo que desde entonces empezó a reflexionar “qué clase de personas quieres ser, qué clase de vida quieres tener”, hasta llegar al autodescubrimiento.

Para Violeta Isfel, el amor propio es el punto de partida para relaciones sanas

Fue entonces cuando la también modelo y voz de Mavis Drácula en las películas Hotel Transylvania se enfocó en mejorar la relación consigo misma para poder atraer las personas correctas a su vida, alineadas a sus valores.

“Ni siquiera sabía quién era yo, qué me gustaba y qué no me gustaba. Si tú no te valoras primero, ¿cómo puedes sumarte a alguien? ¿Cómo puedes decir ‘Esto no me gusta’?”, expresó, citado en Milenio.

“Actualmente mi esposo es el apoyo más grande, pero en ese momento no estaba. La terapia también nos ayudó (a mi hijo y a mí) a cómo comunicarnos y cómo hablarle a las cosas por su nombre, y quitarle la carga de prejuicio a las cosas”, finalizó.