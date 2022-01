Paulina Vega respondió a las críticas que le hacen por “ser muy delgada”

Paulina Vega se convirtió en la segunda colombiana que ganó Miss Universe.

Esto sucedió en el 2014, cuando fue coronada como la mujer más bella del mundo.

Como era de esperarse, en el país se habló bastante de ella, de su belleza, naturalidad y la buena representación que hacía en el exterior.

Asimismo, poco después se estrenó como presentadora del programa de canto “A Otro Nivel”.

Allí llamó la atención porque lo hacía muy bien, e interactuó con los participantes de la mejor manera.

Gracias a esto, muchos de sus seguidores se alegraron al verla nuevamente en la segunda temporada de la producción.

Tras su inicio y los primeros capítulos, esta tuvo que ser detenida debido a la pandemia, y se reanudó meses después.

Sin embargo, las primeras semanas el aspecto más comentado fue la figura de la exreina.

Y es que con algunos de sus looks se veía bastante delgada, lo que empezó a ser comentado.

Rápidamente sus redes sociales se llenaron de este tipo de mensajes y ella aseguró en varias ocasiones que se encontraba bien de salud.

Ahora, aunque han pasado varios meses, algunos siguen comentando al respecto y preguntándole por el tema.

Así sucedió en una dinámica que hizo en su cuenta de Instagram, en la que alguien cuestionó cómo maneja las críticas.

Con una fotografía en bikini en medio de la playa, Vega afirmó que sabe que hacen críticas por cualquier tipo de cuerpo.

“Las críticas vienen, no importa que cuerpo tenga. Lo que me importa al final es si estoy saludable o no”, escribió.

De la misma forma, agregó que nunca ha hecho dietas y que en realidad come lo que quiere, pero procura que sea balanceado.

Recordemos que...

Además de Paulina Vega, otras exreinas de los últimos años que siguen dando de qué hablar son Taliana Vargas, Ariadna Gutiérrez, Daniella Álvarez, Gabriela Tafur, Andrea Tovar, entre otras.

Todas ellas continúan haciendo parte de los medios de comunicación tanto nacionales, como internacionales.

Asimismo, tienen la mirada del público sobre ellas y su belleza, que conservan incluso al pasar de los años.

Por otro lado, Ariadna Gutiérrez y Paulina Vega han protagonizado algunas polémicas entre ellas.

Y es que parece que no se llevan tan bien como parece, y así lo confesó la Señorita Colombia de 2014 en una entrevista.

La exreina afirmó que no le cae bien a la ex Miss Universo, y que “le tiene roña, no sabe por qué”.

Reveló también que de un momento a otro cambió con ella, y desde ahí empezaron los enfrentamientos.

Finalmente, afirmó que el momento que más aclaró que había problemas entre ellas es que Vega la dejó de seguir en redes sociales.

Según Ariadna, esto significa que no quería verla y que “su presencia le incomodaba la existencia”.

Por ahora la ex Miss Universo no se ha referido al tema, ni a las palabras de su sucesora.