Lucila Vit y Rafael Olarra compartieron imágenes de su baby shower: “Amo la familia que formamos”

La llegada de Agustina cada vez está más cerca Para Lucila Vit y Rafael Olarra. La modelo y el ex futbolista están a la espera de su primer bebé, motivo por el que celebraron su baby shower recientemente. Además, demostraron el gran amor que tienen como pareja.

Desde las redes sociales, el deportista publicó una galería de fotos y dejó una dedicatoria. Lo mismo hizo la rubia, que destacó el placer que siente de que puedan formar una familia juntos.

Así fue el baby shower que organizaron Lucila Vit y Rafael Olarra

La fiesta se realizó en Argentina y los más allegados de la famosa asistieron para celebrar la bienvenida de la pequeña Agustina.

“No tengo palabras para agradecer tanta muestra de amor! Soy una fiel convencida que las personas que me rodean son un fiel reflejo de que lo que siento por ellas es mutuo”, expresó Lucila Vit para dar gracias a quienes pudieron estar en el baby shower.

“Tantas risas, anécdotas y emociones compartidas con cada uno de ustedes”, agregó.

Seguidamente tuvo palabras para su bebé, que pronto estará en sus brazos. “Hijita mía. Ya veo cómo te esperamos con tantas ansias, felicidad y afecto verdadero”, afirmó la modelo con más de 1,3 millones de fans en su cuenta oficial.

“Pronto lo festejamos con ustedes acá y después con nuestra gente de Chile. Nuestra vida siempre debe ser carnaval. Los amo infinito a todos”, escribió para sellar su posteo.

Desde el hilo de comentarios destacó el propio Rafael Olarra, quien expresó: “Eres lo mejor de mi vida, mi amor”. Otros de sus seguidores también le dejaron muestra de amor y bendición.

“Eres la mamita más linda que vi”

Completamente enamorado de su esposa y el gran momento familiar, Rafael Olarra tomó las fotos y también las publicó en su cuenta oficial, dejando una dedicatoria muy cariñosa.

“Amor por ti. Que la luz ✨que irradias ilumine siempre nuestras vidas. Eres la mamita más linda que vi, te amo”, escribió el ex futbolista. Inmediatamente reaccionó Lucila Vit, que quedó derretida de amor por su pareja.

“Ayyy nooo. Nunca dejás de sorprender con tu dulzura y simpleza de ver las cosas. Sos único. El papito más bueno y hermoso del universo. Siempre juntitos mi amor. Amo la familia que formamos”, afirmó la rubia desde los mensajes que recibió la publicación.

Lucila Vit enfrentó dificultades antes de quedar embarazada: “Me daban malos pronósticos”

El pasado mes de octubre, Lucila Vit y Rafael Olarra estuvieron como invitados en un nuevo capítulo de Los 5 Mandamientos, en donde hablaron sobre el actual momento que enfrentan como pareja, especialmente luego que se confirmara el embarazo de la modelo argentina.

Según explicó, tuvo algunos problemas para quedar embarazada. “Tenía muy bajo porcentaje de grasa por ser gimnasta y bailarina, entonces cuando hablé con el médico me dijo que iba a tener que tener paciencia, tal vez esperar a fin de año, porque es un tema complejo, quizás más adelante congelar óvulos. Entonces me bajoneé un poco”, señaló.

“Como me daban malos pronósticos los médicos, yo decía siempre ‘bueno, si no, no importa’, ‘no, tratamientos no’, siempre casi negándolo. Pero adentro mío explotaban las ganas de ser mamá”, agregó, indicando que de pronto intuyó que podría estar embarazada.

Ante las dudas, se realizó un test digital y el resultado salió positivo. Consultada por su reacción en ese momento, Lucila Vit aseguró que fue “un momento increíble, una etapa maravillosa, es todo nuevo para mí, un mundo diferente, una ve las cosas distintas”. “Sé que te cambia mucho la vida y a mí ya me la está cambiando”, dijo.