Los mensajes más poderosos de Keanu Reeves sobre enfrentar el dolor y vivir con amor

Keanu Reeves quizá ha tenido una de las carreras más exitosas de Hollywood desde hace 30 años pero su vida personal ha estado llena de obstáculos y tragos amargos que lo han obligado a ser fuerte.

Reeves es definitivamente un ejemplo de lo que significa la resiliencia, eso que te ayuda a salir adelante a pesar de los tropiezos y a encontrar la luz incluso en medio de la tormenta más oscura. También nos ha enseñado sobre enfrentar los miedos y el dejar de preocuparnos sólo por lo material para mejor detenernos y apreciar lo que nos rodea.

Keanu Reeves

“Si la vida no se trata sobre el amor, entonces estamos en problemas”, dijo el actor.

Para Keanu, ni la fama ni el dinero son lo más importante sino el vivir con amor y gratitud. A pesar de que de niño enfrentó el abandono de su padre y el tener que vivir en diferentes partes del mundo sin encontrar un hogar definitivo, aprendió el valor de la familia al lado de su madre y hermana.

“Cuando la gente que amas se ha ido, te quedas solo. Extraño ser parte de sus vidas y que ellas sean parte de la mía. Me pregunto cómo sería el presente si ellas estuvieran aquí, qué habríamos hecho juntos”.

El actor River Phoenix (Stand by Me) era uno de sus mejores amigos. Se conocieron en la película I Love You to Death y desde entonces hicieron una mancuerna encantadora. Pero Phoenix murió en 1991 de una sobredosis de drogas cuando ambos tenían 23 años.

Cinco años después de la muerte de su mejor amigo, Reeves conoció a quien sería uno de sus grandes amores, Jennifer Syme. Tras un año de relación, concibieron a su primer bebé pero el 24 de diciembre de 1999, mientras Reeves filmaba The Matrix, recibió la noticia de que la pequeña Ava Archer Symes-Reeves había nacido muerta.

Keanu Reeves

El dolor de esta pérdida llevó a la pareja a separarse. Desafortunadamente, un año y medio después, Syme falleció en un accidente.

Ni las pérdidas ni las duras batallas que ha enfrentado han hecho del actor una que odia la vida, al contrario. Él ha demostrado el inmenso amor que tiene para dar a través de buenas acciones con las que ha ganado un merecido reconocimiento de todos.

“El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar la vida y no estresarme aumentando una cuenta bancaria”

Keanu Reeves

Reeves se ha caracterizado por tener un gran corazón y ver siempre por el bien de los demás, incluso si no los conoce. Ejemplo de esto es cuando donó un bono de Navidad por $20 000 dólares a un constructor de escenarios de Matrix. El hombre estaba pasando por una mala racha financiera pero nunca le pidió dinero a Keanu sino que fue decisión del actor tras enterarse de su situación.

“Sé amable, pues cada persona que encuentras está librando una dura batalla”

En más de una ocasión, el actor ha recortado su salario para el mayor beneficio de la película (como sucedió en The Devils Advocate). Nunca nadie le pidió o siquiera sugirió que aceptara un recorte salarial, sino que lo hizo de forma voluntaria por el bien de las películas.

keanu reeves

Con The Matrix, tomó un porcentaje de sus ganancias finales y donó cada centavo al equipo de efectos especiales y diseño de vestuario. Él creía que todos los que trabajaron detrás de cámaras deberían ser recompensados y tener la oportunidad de esos puntos extra.

Por si fuera poco, hay una serie de organizaciones benéficas a las que ayuda y a las que contribuye.

Reeves volvió a la pantalla grande como Neo en The Matrix: Resurrections y además de que no multiplicó sus ganancias por la experiencia que tiene, donó el 70% de su sueldo a la lucha contra el cáncer. Cabe mencionar que su hermana luchó contra la lucemia durante muchos años y tras recuperarse, el actor decidió seguir apoyando la causa.

“Come comida deliciosa. Camina a la luz del sol. Salta en el océano. Di la verdad que llevas en tu corazón como un tesoro escondido. Sé tonto. Sé amable. Sé raro. No hay tiempo para mucho más”