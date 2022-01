Lorna Cepeda saca aplausos con su nuevo look: “Divina y fantástica”

La queridísima Lorna Cepeda decidió iniciar el 2022 con un renovado corte de cabello que fue elogiado por gran parte de sus seguidores en redes sociales. La actriz que protagonizó a ‘La Peliteñida’ Patricia Fernández en Betty la Fea compartió el proceso con su peluquero estrella.

Recordemos que cada comienzo de año es una nueva oportunidad para atraer energías y esto lo saben los famosos, motivo por el que optan a nuevos cortes de pelo, tintes o tratamientos estéticos. La de Cartagena no fue la excepción y mostró los resultados.

Lorna Cepeda sorprende en redes sociales con su nuevo look

“Año Nuevo… tututu… corte nuevo... tututu, más alegres los días serán. ¿Qué opinas?”, escribió la rubia en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 1,6 millones de seguidores. En el mismo posteo agradeció a Víctor Abril, quien se dedicó al corte.

Tanto famosos como usuarios regulares se dedicaron a dejar comentarios en el posteo y no pararon de elogiar a Lorna Cepeda. “Divina y fantástica”, “hermosa”, “me encanta” y “lo amé”, fueron algunas de las reacciones que dejaron Angie Cepeda, Jennifer Arenas, Martha Isabel Bolaños, Juliette Pardau y Sergio Barbosa.

En el material compartido se observa a una artista que no para de sonreír. En el inicio se aprecia el antes y después, y seguidamente todo el proceso de corte para que un look más que renovado que la actriz lucirá en este 2022.

Recordemos que Lorna Cepeda en Betty la Fea era la “mejor amiga” de Marcela Valencia (Natalia Ramírez). Ambos compartían opiniones acerca de Beatriz Pinzón e incluso se cuidaban las espaldas. Sin embargo, hubo un momento de la historia en que Marcela no soportaba las autohumillaciones y desgracias que la propia Patricia se hacía con respecto a su vida económica y nivel social.

Cada posteo de Lorna Cepeda es un "mar" de comentarios positivos y de cariño de sus fans. Foto: Instagram @lornacepeda

Lorna Cepeda impacta con foto en bikini y demuestra que sigue fiel a su amor propio

En inicios de noviembre, Lorna Cepeda disfrutó de unas merecidas vacaciones en México junto a su pareja Juan David Morelli, con quién confirmó recientemente que lleva un año de relación. En aquel entonces compartió una postal desde un yate en Cabo San Lucas luciendo un traje de baño de dos piezas y mostrando su esbelta figura y una gran sonrisa.

“¡Juepa! Qué viva la vida” escribió la artista en el post que hasta el momento suma más de 57 mil ‘likes’ y decenas de comentarios positivos resaltando su belleza y buena actitud. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de su amiga Natalia Ramírez, quien aseguró: “el amor te sienta muy bien”.

Una vez más, la rubia demostró que para ella es muy importante el amor propio así como en una oportunidad reflexionó en uno de sus posteos. “Espejito espejito… durante mucho tiempo cada vez que me miraba al espejo, lo único que veía era mis ‘defectos’ casi nunca miraba lo bueno”, partió diciendo.

“Hasta que un día alguien me dijo: ‘cuando te mires a un espejo, aprovecha la oportunidad para ver más allá́ de lo físico, ámate, acéptate, con lo bueno y no tan bueno. Con lo que te gusta y no te gusta tanto de ti, cambia lo que quieras cambiar, pero ámate, NO HAY ALGUIEN COMO TÚ”, selló Lorna cepeda.