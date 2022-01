Fran García-Huidobro sorprende a sus fans con un inesperado look

Para aprovechar al máximo las energías que ofrece el 2022, Fran García-Huidobro decidió renovar su estilo en el cabello. La presentadora sorprendió desde su cuenta en Instagram con un inédito cambio de color y citó a la famosa película The Hangover (Qué pasó ayer).

Cabe destacar que su decisión no solo forma parte del nuevo año, sino también de lo que será su participación en Aquí se baila, nuevo reality show que se estrenará en Canal 13. La famosa integrará el jurado de la expectante competencia.

Fran García-Huidobro ahora es rubia

No fue un corte de puntas o un pequeño decolorado, no, la animadora de 48 años optó por un radical cambio de look que ahora le lleva al ‘staff’ de las rubias.

“The Hangover… ¿Qué pasó aquí?? Desperté rubia para el 2022″, escribió Fran García-Huidobro para la imagen que publicó desde sus historias de Instagram. Con una selfie de lujo, dejó claro que el nuevo estilo en el cabello luce espectacular.

Así fue el cambio de look de la Fran. Foto: Instagram @la.frangh

No cabe duda que Aquí se baila será un abrir de puertas de par en par para la veterana artista, ya que estuvo un tiempo considerable alejada de la televisión. Ahora tiene la oportunidad de protagonizar un regreso triunfal, en un programa donde compartirá el rol como jurado con Neilas Katinas y Karen Connolly.

“Voy a tratar de ser siempre muy justa”

Bajo esa premisa Fran García Huidobro evaluará el desempeño los bailarines en el espacio televisivo que arrancará muy pronto. De hecho, afirmó que en este tipo de formatos “solo están los mejores de los mejores”.

“Yo estoy muy contenta de ser parte de este proyecto. Si van a estar compitiendo los mejores bailarines que han pasado por programas por el estilo, yo debía estar en el jurado. Los he evaluado anteriormente y ahora lo haré con más exigencia porque en esta competencia sólo están los mejores de los mejores”, dijo la presentadora, según reseña AR13.

Fran García-Huidobro reconoció su ausencia de la televisión nacional y confesó que las ofertas no le convencían hasta que llegó la propuesta de Aquí se baila. Y es que uno de los factores que más le gusta es que puede manejar sus otras actividades.

“Estuve un año sin estar en la televisión abierta y si bien recibí varias ofertas en este tiempo, ninguna me había convencido como esta, así que cuando me llegó, la tomé feliz, porque, además, es solo por este proyecto y me permite seguir con todas mis otras actividades en paralelo”, expresó la Fran.

Finalmente aclaró que como jurado tratará de dar lo mejor de sí, sin ningún de tipo de favoritismos ni preferencias. Para la animadora, el único requisito que necesitan los participantes de Aquí se baila es ser el mejor en el escenario.

“Voy a tratar de ser siempre muy justa. Por supuesto que hay participantes que me caen mejor que otros, pero aquí gana el que mejor baila, no el que me cae mejor a mí”, advirtió.

Además de este reality show del que formará parte, Fran García-Huidobro ya fue jurado de otros programas competitivos como Bailando por un sueño (2020), Salta si puedes (2013), Talento chileno (2010-2012), Fiebre de baila (2009-2011) y ¿Cuánto vale el show? VIP (2007).