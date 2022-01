Beyoncé luce sus curvas en un minivestido blazer con cut-outs estampado a cuadros

Además de su talento como diseñadora y empresaria, si algo ha dejado claro Beyoncé desde que incursionó en el mundo de la moda es que la mejor modelo para sus diseños es ella misma.

Así lo volvió a demostrar en las imágenes promocionales de “Halls of Ivy Park”, la última colección de su firma de moda deportiva Ivy Park en colaboración con el gigante Adidas.

Luciendo tan espectacular como de costumbre, la diva del pop derrochó glamur, confianza y sensualidad ataviada en los estilismos —en su mayoría sporty— que llevó para las fotos de la campaña.

No obstante, aunque la entrega fue lanzada oficialmente en diciembre, la marca ha seguido develando postales de su creadora modelando looks con varias de las más de 80 piezas de la nueva gama.

De hecho, la última imagen revelada de “Queen B” para la promoción de la colección athleisure —copada de print elegantes, cortes osados y textiles glam— fue publicada el 2 de enero.

En esta instantánea, la legendaria superestrella se ve sensacional presumiendo sus curvas en uno de los conjuntos más chic, cool y favorecedores a las figuras curvy de “Halls of Ivy”.

Beyoncé conquista en minivestido blazer de su última colección de moda

A través de su perfil en Instagram, Ivy Park compartió el pasado domingo una foto de Beyoncé rezumando belleza y estilo en un minivestido blazer con estampado de tartán.

El diseño a cuadros escoceses en marrón, gris, negro y toques de verde limón estaba ceñido a su curvilínea figura y presentaba cut outs laterales que dejaron esta zona al descubierto.

En la postal, la empresaria de 40 años hace una declaración posando en cuclillas con este vestido de Adidas x Ivy Park que cuenta también con mangas largas con hombreras que imprimen carácter.

Bolsillos ribeteados, puños acanalados y botones ocultos que se encargan de ensamblar el elegante blazer y la femenina minifalda en un solo modelo son otros detalles de la original pieza.

De igual forma, aunque en este cuadro de la artista en el formal diseño no se pudo apreciar, el minivestido viene con una capucha removible en felpa francesa; detalló el sitio web de la marca alemana.

Como lo mostró Beyoncé, el llamativo set de corte clásico, fabricado en algodón y poliéster reciclado, es ideal para presumir las curvas y las piernas gruesas con el mejor estilo y actitud.

Aparte, gracias a su aire deportivo pero chic, la prenda perfecta para ser el centro de atención puede llevarse tanto con tacones superaltos como tenis.

La intérprete de Crazy in love eligió combinarla con un par de mules marrones hechos a medida por The Attico, concretamente el modelo “Devon” con tacón grueso, para un look rompedor.

Asimismo, el ensamble de 180 dólares se elevó al glamur con un único accesorio: un par de lujosas gafas de sol redondas adornadas con una figura animal en cristales de Anna Karin Karlsson.

Finalmente, el estilismo preppy se remató con el glamuroso beauty look compuesto por un maquillaje sencillo y la melena de la madre de tres peinada en ondas suaves con un flequillo al frente.

“Luciendo impresionante, B”, “Sexy. ¡Nadie modela a Ivy Park mejor que tú!”, “¡Ella está rockeando cada atuendo! y “Reina” fueron algunos de los elogios que recibió en el post por su imagen en este oufit.