Yeferson Cossio reveló cuánto gastó en extravagante fiesta de fin de año y recibe críticas

Yeferson Cossio se caracteriza por ser una de las personas más extravagantes de Colombia y su fiesta de fin de año no fue la excepción. A través de su cuenta en Instagram, donde suma 7,6 millones de seguidores, compartió imágenes de la lujosa celebración y reveló cuánto gastó, generando diversas reacciones entre los usuarios.

Diversas plataformas digitales dedicadas a la farándula colombiana compartieron las historias del antioqueño y cuestionaron que constantemente presume su dinero ya sea en viajes, fiestas, retos o en lujosos carros.

Además, muchos opinaron que la gran cantidad de asistentes al evento sin ningún tipo de protocolo sanitario representan un peligro de masivo contagio de COVID-19.

Yeferson Cossio y su lujosa celebración de fin de año

Una vez más, Yeferson Cossio demostró que no escatima en gastos cuando quiere pasarla bien. En varias oportunidades el famoso ha sido criticado por chicanear sus ganancias en su oficio como influencer, incluso algunos han cuestionado que sus ganancias sean honestas.

Recientemente, le contó a sus fans cuánto gastó en la lujosa fiesta de fin de año que preparó para su familia y amigos. “En total del consumo de mis invitados, personal contratado y daños en la casa, la cuenta fue de 92.350.000 pesos. Lo único que digo es que valió cada centavo”, aseguró el también modelo a través de sus historias.

Sobre la exorbitante suma aseguró que “lo único que digo es que valió la pena cada centavo”. El joven también aceptó que durante la celebración “se descontrolaron un ´poco” sin embargo reiteró que la pasaron de maravilla.

“No me cae mal, ¿pero este señor no sabe hablar de otra cosa que no sea dinero? Ya sabemos que tiene mucho”; “de lo único que habla, de cuánto gasta, cuánto paga, cuánto pierde… Esta cansoncito” y “ese man tiene un vacío tan grande, piensa que tiene que estar contando cada peso que se gana o se gasta”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Sin embargo, otros internautas aseguraron que ese es su dinero y que lo puede presumir cuantas veces quiera.

El influencer compartió reto usando una enorme cantidad de dinero

Luego de cortarse el cabello, renunciar a su nacionalidad colombiana, ganar una demanda contra un medio de comunicación y afirmar que no tiene ningún deseo de convertirse en padre, Yeferson Cossio protagonizó un nuevo reto en el que involucró una enorme cantidad de dinero.

A través de esta curiosa dinámica, el influencer llamó la atención de una gran parte de sus fans y una de las primeras aclaratorias que quiso dejar es que se trataba de dinero real.

El reto que proponía el creador de contenidos consistía en que su hermana Cinthia Cossio y su novia Jenn Muriel recogieran los billetes del piso con una espátula de cocina. Sin embargo, no podían tocar el dinero ni el recipiente en el que iban a depositarlo.

En los sueños de cualquier persona estaría poder participar en un concurso así, donde se puede recoger dinero del suelo, así sea con la vista vendada. De hecho, Yeferson Cossio precisó que en la bolsa que les encima había 500 millones de pesos.

En el material se le ve a ambas chicas tratando de levantar los billetes con la espátula de cocina, que no resulta nada fácil, mientras él les insistía que no podían tocar el dinero y tampoco el recipiente.