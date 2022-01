Trini Neira mostró su rostro tras someterse a procedimiento estético

Trini Neira aprovechó su regreso a Chile no solo para compartir familiarmente en las festividades, sino también para someterse a un proceso estético del que mostró resultados en sus historias de Instagram. La joven de 20 años se inyectó ácido hialurónico en los labios para darles más volumen.

Cabe recordar que hace algunos meses la hija mayor de Pamela Díaz y Manuel Neira decidió tomar sus maletas y emprender vuelo a España. Desde allá cumple su objetivo de cursar estudios en el extranjero.

Trini Neira se muestra ante los fans tras aumentarse los labios

Si bien el procedimiento es pequeño, siempre es expectante apreciar los resultados. Además, Trini Neira ya había contado a sus seguidores desde Instagram que se sometería a la inyección de ácido hialurónico para aumentar el grosor de los labios.

“Para la gente que me preguntó, no me duele nada”, escribió la hija de Pamela Díaz. De hecho, algunos fans le habían comentadod que también estaban pensando en hacerse el tratamiento, según reseña AR13.

Trini Neira muestra sus labios tras aplicarse la inyección hialurónica. Foto: Instagram @trini.neira

La polola de Jean Philippe Cretton ya había conversado con Tiempo X para entregar detalles sobre la vida que está llevando su hija Trini Neira en Europa. En este sentido, la panelista de Me Late Prime detalló que la joven estudia “diseño de vestuario y otros cursos más, como temas artísticos, canto y, cosas así que le gustan”.

Asimismo, afirmó que eventualmente compartirán en familia para Navidad y Fin de Año.

“Se fue con mi mamá, porque tiene que buscar departamento, cerca de la universidad. Además, yo no podía salir por la Pascu (su hija menor) y porque estoy trabajando acá con un montón de cosas, gracias a Dios”, explicó Pamela Díaz.

Finalmente, la madre de la joven emprendedora aseguró que Trini Neira es “súper independiente” (...) “Desde los 13 años anda en micro, iba a ver a su abuela a La Florida… Es súper aperrada en ese tema, cuando quiere hacer algo, así que no tiene ni un drama en general con movilizarse o irse a vivir a otro país, es súper independiente”.

Así celebraron Pamela Díaz y Manuel Neira el cumple de su hija

Cada 23 de noviembre es un día especial para Pamela Díaz y Manuel Neira, pues ambos celebran el cumpleaños de su hija. Para el 2021, los ex esposos le dedicaron mensajes desde las redes sociales.

La primera en aparecer en las redes sociales ese día fue precisamente la Trini Neira, quien quiso dar a conocer de forma discreta que estaba atravesando por su día más especial. Desde las historias posteó una imagen donde se ve un decorado cupcake y una vela. Asimismo, agregó una carita feliz.

Así celebró Pamela Díaz los 23 años de su hija mayor. Foto: Instagram @pamefieradiaz

Pamela Díaz sí fue más llamativa y compartió una simpática foto de su hija mayor, acompañada de unos emojis alusivos a un cumpleaños. Seguidamente publicó una segunda imagen donde sí dejó un escrito: “Feliz cumpleaños amor de mi vida. Te amo Trini”.

Y Manuel Neira no se perdió la celebración para su hija y desde las redes sociales también comentó: “Feliz cumpleaños Trini, te amamos, siempre juntos”.