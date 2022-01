Sale a la luz el video que podría comprobar el pleito entre Madonna y Lucía Méndez

Hace algunos años la actriz Lucía Méndez declaró que en un concierto de Madonna en Miami hizo enojar a la cantante cuando se negó a ponerse de pie. La historia parecía inverosímil para muchos, sin embargo ahora salió a la luz un video que podría confirmar esta versión.

Video de Madonna podría comprobar la historia de Lucía Méndez

En 2016, Lucía Méndez dijo que Madonna se enojó porque no quiso ponerse de pie en uno de sus conciertos. De acuerdo con la actriz, la famosa se molestó porque algunos miembros del público de las primeras filas no se levantaron a bailar.

“Fui con mi ex marido, el cubano a verla. Nos sentamos y de pronto todo el mundo se empieza a parar porque Madonna salió a cantar.”

La famosa dijo que en ese momento no se sentía bien y no deseaba ir al concierto debido a una lesión en la rodilla que sufrió al realizar una rutina de spinning. Por lo tanto cuando todos se pusieron de pie, ella permaneció sentada.

Fue entonces que la cantante se molestó con ella y un elemento de seguridad fue a pedirle que se parara. Sin embargo la actriz no cedió y dijo que si seguía insistiendo iba a llamar a su abogado.

Tras haber dado estas declaraciones, Lucía Méndez recibió burlas debido a que varias personas no creían su historia y pensaron que estaba exagerando la situación.

Incluso esta historia fue tomada como referencia para la creación de memes y bromas en la red, con su recordada frase “Menos me paro”.

Pero recientemente un video de un documental sobre Madonna salió a la luz y podría confirmar lo que decía Méndez.

El video muestra una escena detrás de cámaras en la cual Madonna entra molesta al camerino. La cantante le reclama a su staff por haber puesto a personas de la industria en las primeras filas, ya que estas no se paraban a bailar y la miraban con desdén.

La diva expresa su molestia porque las personas se sentaron con los brazos cruzados y no parecían disfrutar de su presentación.

Madonna dijo que la deprimía estar sobre el escenario teniendo que ver a personas que actuaban como si no se divirtieran y esto la distraía. Además expresó su molestia por fallas en el audio.

Lucía Mendez siempre tuvo razón y nunca le creímos 😔 pic.twitter.com/LM7H2k6RlL — José Alfaro (@JosRamnAlfaroM1) January 3, 2022

Aunque este video pertenece a una presentación de Madonna en Los Ángeles y no en Miami, para muchos significó una prueba de que Méndez podría haber dicho la verdad, ya que comprobó que la cantante se molestaba cuando las personas parecían no disfrutar de su show.

El video que circula en Tik Tok se hizo viral y se llenó de comentarios que aseguran que ahora le creen a Lucía Méndez e incluso se disculparon por haberse burlado de su anécdota.

Hasta ahora la actriz no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo hace poco la famosa dijo que todas las historias que ha contado son verdaderas, y a ella no le importa si el público las cree o no.