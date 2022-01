Niño funó a ‘papito corazón’ en vísperas del Año Nuevo: “Tú no me das ni un peso”

Un sorpresivo momento fue el que se vivió el pasado viernes, durante un despacho del matinal Contigo en la Mañana realizado desde La Vega Central, cuando un niño pidió la palabra para funar a su ‘papito corazón’. Todo ocurrió mientras el periodista Lucho Ugalde le tomaba el pulso al ambiente, de cara a las celebraciones de Año Nuevo.

El periodista remarcó que muchas personas se encontraban realizando las últimas compras del año, adquiriendo algunos productos para cenar junto a sus familias. Desde el estudio, Julio César Rodríguez lo instó a conversar con quienes se encontraban en el lugar. En ese instante, apareció un niño.

Niño funó a ‘papito corazón’ en Contigo en la Mañana

Tras encontrarse con el niño, el periodista Lucho Ugalde le prestó el micrófono para que le enviara un saludo a su familia. El pequeño aceptó y le dedicó algunas palabras a sus cercanos, pero no terminó ahí, ya que momentos más tarde volvió a pedir la palabra para funar a su ‘papito corazón’.

“Un saludo para todos los papitos corazón. Tú no me das ni un peso”, dijo el menor. “Mi mamá me está dando todo, tú ni siquiera me das un kilo de pan”. Tras la sorpresa del periodista, este respaldó sus dichos indicando que estaba en todo su derecho a expresarse.

“Lo funó”, comentó Julio César Rodríguez, desde el estudio. “Lo mínimo que tiene que hacer el padre es estar con los hijos y ponerse con ellos”, señaló Lucho Ugalde.