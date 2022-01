Seguramente después de haber visto el capítulo 7 de Cobra Kai y ver el nombre de Albert Omstead en una dedicatoria muy especial, te habrás preguntado de quién se trata esa persona a la que se le rindió este homenaje.

Y es que si algo ha generado esta producción es un gran número de vistas desde su estreno, pues era una de las entregas más esperadas debido al inminente regreso del malvado y temido Terry Silver y que a partir de ella se sabría cuál sería el dojo que se quedaría para siempre abierto y dispuesto para los amantes de las artes marciales.

Por eso, han sido miles de personas que además de poder disfrutar esta trama se han preguntado el por qué los realizadores de esta adaptación que honra a Karate Kid hizo un especial énfasis en destacar el nombre de esta persona que al parecer fue significativa para todos. Y sobre todo, porque se mostraba su fecha de nacimiento y aparente muerte.

Mira quién es la persona a la que está dedicado el capítulo 7 en la cuarta temporada de Cobra Kai Cobra Kai

Albert Omstead fue recordado al final del capítulo 7 de la cuarta temporada de Cobra Kai

Y aunque el público no conoció a Albert Omstead, por lo menos no ante las cámaras, sus realizadores y gran parte del elenco sí, ya que él se encargaba de trabajar en el departamento de cámaras y electricidad y formó parte de este equipo durante la grabación de al menos 21 episodios de Cobra Kai.

Pero, tras sufrir un fuerte accidente, éste murió y por ello es que la producción optó por rendirle homenaje, pues fue la mejor manera que encontraron para agradecer su fidelidad y entrega a este proyecto. Luego de ello, los más curiosos fans descubrieron que Albert murió a causa de un incidente en su propio apartamento luego de que estuviera arreglando una fuga de agua que causaba inundaciones y molestias entre el resto de sus vecinos.

Mientras él se encargaba de atender esto no se percató que una pared se desplomó y cayó sobre él ocasionándole la muerte de forma inmediata e inesperada. Esto fue algo que sorprendió a quienes lo conocieron de cerca, pues Albert es recordado por su responsabilidad, talento, entrega y profesionalismo. Y es que Cobra Kai, no fue la única serie en la que trabajó, él también formó parte del equipo de producciones como Creepshow, Dead Silent, Sweet Magnolias y Robbie. Además de la famosa The Walking Dead, Atlanta y Stranger Things.

Tras este gesto se demuestra la cordialidad o hermandad que existe entre este grupo de realizadores quienes no podían pasar por alto este reconocimiento a quien siempre aportó su grano de arena para el desarrollo de esta trama que está impactando a todos desde su estreno en Netflix.

Además, Albert no solo trabajó para Cobra Kai, sino también para la plataforma streaming que este año promete seguir conquistando a sus suscriptores quienes desean ver entretenimiento de calidad como el que ofrece Cobra Kai en esta cuarta temporada que está llena de acción, intrigas y sobre todo pasión por las artes marciales que cobran mayor significado en esta entrega en la que además volvieron personajes emblemáticos.