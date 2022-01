Adamari y Toni reciben juntos el 2022 bailando con su hija y dan lección de copaternidad

Adamari López y Toni Costa han dejado claro que son los mejores padres, y los más responsables a pesar de estar separados.

El hecho de ya no ser pareja no quiere decir que se odien y no se puedan ver ni en pintura, al contrario, tienen una gran relación.

Y han dejado claro que siempre estarán unidos por su hija Alaïa y harán todo lo necesario para que sea feliz y tenga una infancia tranquila.

Por eso, constantemente comparten juntos, y estas navidades no fueron la excepción para pasar tiempo de calidad junto a su hija, creándole los mejores recuerdos.

Hace unas semanas sorprendieron al posar juntos en una sesión de fotos navideñas, y ahora, bailaron junto a su pequeña.

Adamari y Toni bailan junto a su hija para recibir el 2022

A través de la cuenta de Instagram de Alaïa publicaron el video en el que aparecen Adamari y Toni al lado de la pequeña, todos combinados con sus looks.

Los tres llevaban jeans, y suéter rojo, y se les ve bailando para recibir así el 2022, con la mejor energía y entusiasmo.

“Me encanta bailar con mis Papis! Por un año 2022 con mucho amor y más baile ❤️”, fue el mensaje que acompañó el video en la cuenta de Alaïa.

Esto encantó a los fans, y por supuesto, la expareja da clases de madurez y responsabilidad, y demuestran que por los hijos debemos hacer siempre lo que sea.

Y es que llevarse bien con un ex no es fácil, muchas veces terminamos mal y no queremos ni verlo, pero cuando hay hijos de por medio, la madurez debe reinar, y hacer lo que sea mejor para ellos y su bienestar.

“Que familia tan hermosa y única! ❤️”, “Adamari y Toni son dignos de admirar, que gran ejemplo le están dando a su hija”, “son los mejores papás”, “wow aplausos de pie para ustedes”, y “mira lo feliz que se ve Alaia, de verdad que son grandes”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin duda, Adamari y Toni dan lecciones de copaternidad responsable y ponen a su hija por encima de sus deseos, demostrando que sí se puede convivir con tu ex de la forma más sana.