Mira cuáles fueron las tres series que tuvieron más éxito en Netflix durante el 2021 The Witcher

La tan esperada segunda temporada de The Witcher no podría dejar de ser una de las historias más vistas durante las últimas semanas del 2021. Y es que tras su estreno el pasado 17 de diciembre, los fieles fans de esta producción basada en las novelas de Andrzej Sapkowski, se siguen aún deleitando con el despliegue visual y argumentativo de esta ambiciosa pieza en streaming.

Por ello, tampoco no es de extrañar que ella junto a otros dos importantes títulos de Netflix hayan liderado el top de reproducciones en el que además lograron superar barreras inimaginables en el mundo a través del catálogo de entretenimiento en el que todos coincidieron en verlas y demostrar que, sin duda, fueron las mejores tramas del año que apenas acaba de culminar.

Pero, para que no te quede duda de ello, te mostramos el ranking de posiciones de los 3 primero lugares en los que además del famoso y muy sexy brujo Geralt de Rivia, se encuentran otras historias dignas de ver en cualquier momento, si aún no lo has hecho. Incluso, este fin de semana resulta ideal para hacer un maratón con ellas y darte cuenta el por qué lograron tan importante reconocimiento en el gigante streaming.

The Witcher y otras dos series que tuvieron éxito en Netflix durante el 2021

Aunque The Witcher no ocupa el primer lugar de este ranking de lo más vistos, si se ubicó en un buen puesto, tanto que los espectadores no dudan en que ella siga escalando posiciones debido a la calidad de su trama y detalles audiovisuales que la hacen única en su género.

Sin embargo, para que tú mismo seas juez de estos resultados te mostramos quiénes quedaron en la ronda final de más reproducciones y por qué hasta la fecha aún siguen liderando los primeros lugares del ranking de Netflix:

¿Quién mató a Sara?

Para sorpresa de muchos, esta serie fue una de las más vistas en todo el mundo y durante muchos meses. Ella sigue en el primer lugar de lo más visto. Su furor fue tal que a pocos días de su estreno destronó a varias producciones e incluso sus realizadores se vieron en la necesidad de grabar y estrenar una segunda temporada en tan solo unos meses, ya que no querían perder este impacto que generó en el servicio streaming.

Incluso, se espera que para este 2022 se sume muy pronto la tercera entrega que promete seguir siendo polémica y confusa para descifrar al verdadero culpable del crimen de Sara.

La venganza de las Juanas

Esta serie se volvió en todo un furor tras su estreno sobre todo en Latinoamérica durante el 2021. Por eso se ubica en la segunda posición del ranking de Netflix hasta el punto de que los fans desean una nueva temporada en la que se puedan descubrir más secretos de estas sexys chicas.

Este remake aún sigue dando de qué hablar y por ello no es de extrañar que se esté generando una nueva historia o Spin-Off sobre sus personajes.

The Witcher

Esta superproducción superó todas las expectativas de sus fieles y ansiosos seguidores, pues finalmente conocieron el desenlace de una temporada que tuvo tantos tropiezos durante sus grabaciones, pero aún así resultó muy exitosa a tan solo pocos días de su estreno.

Por eso, hasta la fecha sigue registrando una importante cantidad de vistas, pero solo logró el tercer lugar en este ranking de lo más visto en 2021.