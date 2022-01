Estas son las producciones que se despiden de Netflix en enero

Este 2022 viene repleto de estrenos y sorpresas en Netflix. Por eso, presta atención de todo lo que se viene en este nuevo año en el que se avecinan una gran cantidad de películas y series, así como documentales que están siendo esperados por los fieles fans.

Así que como es de esperarse, la plataforma streaming eliminará algunos de los títulos más sonados y que pese a su éxito en el catálogo de entretenimiento, serán removidos, porque ya cumplieron su tiempo y por tanto merecen ser renovadas por todo lo nuevo que está por llegar y promete ser una sensación.

Por eso, revisa este listado en el que te mostraremos las producciones más impactantes y que aún tienes tiempo de ver antes de que se despidan por completo. Algunas como Grey’s Anatomy y Modern Family migrarán a otras plataformas, pero hay otras que se despedirán por completo dejando un vacío entre los seguidores de cada una de ellas.

Producciones que se despiden de Netflix en enero 2022

Algunos clásicos, así como los títulos más nuevos se despedirán por completo de Netflix, pero para que no te caiga de sorpresa esta noticia, no dudes en ver con tiempo estas películas y series que han estado durante el 2021 en el catálogo de entretenimiento.

Así que prepara desde ya las palomitas de maíz, el sofá más cómodo y todo lo que necesitas para disfrutar de cada uno de estos títulos que no pierden vigencia y que son para toda la familia y amantes de todos los géneros cinematográficos:

¿Bailamos?

Esta producción romántica es un clásico en el que la estrella Jennifer Lopez hace gala de sus dotes para bailar y actuar. Aquí interpreta a un personaje muy sensible y que hace pensar en el verdadero amor, pues ella asume el rol de una mujer que enseña a un exitoso abogado los pasos de baile más seductores para reconquistar a su esposa. Pero, tras su constante trato afloran algunos sentimientos que llega a aclarar, ya que entre ellos existen múltiples diferencias. Esta película se despide el 1 de enero.

Otras producciones que se despiden el 1 de enero: The little Prince, Tapped, Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist, Tong Memories, Vexed, Autohead, Sálvame, Max & Ruby, Líbranos del mal, Si fueras yo, 31 Minutos, La Resurrección de Leuloch, Mía y el León Blanco, No Respires, Metegola, Las Aventuras de Chuck, Los Backyardigans, Caillou, Justicia Joven, Casper, entre otras.

El diario de Bridget Jones

Este es otro clásico que se despide por completo de Netflix en este 2022, así que si quieres revivir esta historia en la que una mujer que posee múltiples crisis existenciales se las juega todas con tal de alcanzar su felicidad, aunque esto implique criar a su hija sola y sin el respaldo de una pareja que luego aparece para demostrar que cuando se ama, no hay limitaciones de ningún tipo. Esta trama estará disponible hasta el 3 de enero.

Memory Love

Aquí el público se deleitará con una historia de amor en la que una chica que pierde a su novio en un accidente automovilístico encuentra luego a un chico que está dispuesto a donarle un corazón con el que ella podrá vivir mucho mejor, pero éste le hacer recordar parte de su pasado triste. Esta producción estará disponible hasta el 18 de enero.