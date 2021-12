Lucero revela por qué no se ha hecho cirugías plásticas

No son pocos las celebridades que deciden pasasr por el quirófano en su intento de detener el paso del tiempo y lo estragos en su físico. Lucero, también conocida como “La novia de América” es una de las pocas famosas que se resiste a las cirugías estéticas y luce cada vez mejor a sus 52 años. Al ser consultada al respecto, repitió sus argumentos.

“Con la edad, todo va cambiando, cambia el pelo, cambia la piel, cambia… las ideas no. Se va uno enriqueciendo de diferentes cosas acá adentro, pero físicamente el tiempo es implacable, el tiempo pasa, hagas lo que hagas”, expresó en sus redes sociales”. La artista es una de las famosas que se ha sumado ademas a la tendencia de mostrar su rostro al natural y libre de maquillaje, recibiendo elogios de sus seguidores.

Para la recordada “Bárbara Greco”, el paso del tiempo es indetenible y envió un mensaje a quienes se obsesionan con los tratamientos estéticos y las cirugías plásticas para rejuvenerse “Hay que dejar que el tiempo pase. No te puedes querer seguir viendo de 15 años cuando tienes 20, ni de 20 cuando tienes 40. Conservarse, cuidarse y de lo que siempre hablamos, sirve muchísimo y hay muchas cosas que sirven para mantenerse joven y, sobre todo, saludable”.

En sus redes sociales suele compartir imágenes sin maquillaje y dejando ver sus arrugas a sus 52 años. “La verdad es que me gusta verme un poco al natural. Mucha gente me conoce muy bien, es una confianza que nos tenemos desde hace mucho tiempo el público y yo, y por otro lado ¿qué voy a esconder? O sea, todo el mundo sin maquillaje se ve diferente, todas las mujeres tenemos defectos y virtudes y yo lo que trato de compartir son momentos que me parecen bonitos”.

Lucero fue noticia recientemente por su encuentro con el boxeador Canelo quien no perdio oportunidad de halagarla y hasta coquetearle, mientras su exposo Manuel Mijares estuviera presente. Con todo respeto señor la verdad es que no sé cantar muy bien pero quiero cantarle una canción a usted” le comentó a Lucero quien lució radiante con un minivestido brillante.

El boxeador improvisó un tema de Joan Sebastian que no solo hizo sonrojar a Lucero si no que motivó varios aplausos en el público de Monterrey. Canelo Álvarez saludaba varias veces a Mijares quien con gestos de risa le apretaba la mano. “Con todo respeto, pero lo siento mucho, si me dice algo me lo dice al ratico nos arreglamos”, lo que desató risas.

La cantante posó junto al boxeador mexicano y expresó su aprecio. “Mi admiración siempre! Gracias por poner el nombre de México por todo lo alto amigo querido!”, escribió Lucero. Los admiradores elogiaron el atuendo impecable de la artista.