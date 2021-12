La Segura responde a quienes la llaman “gorda”: “Estoy ‘gordibuena’, soy consciente”

Las festividades decembrinas son las más complicadas del año para cumplir cualquier objetivo para bajar de peso. Y si has pasado por una etapa convalenciente se vuelve aún más difícil. Este es el caso de Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura.

Desde sus historias en Instagram, la influencer se pronunció por los numerosos comentarios que ha recibido por haber aumentado de peso en los últimos meses. Sin embargo, ella ha insistido varias veces en que no le da importancia.

“No tengo que esperar a que me vengan a decir que estoy gordita”, dice La Segura

En sus primeras palabras, la creadora de contenidos recordó que en su casa tiene un espejo en el cual se ve todos los días, motivo por el que: “No tengo que esperar a que gente acostumbrada a opinar sobre los cuerpos de otros y sobre su peso, me venga a decir que estoy gordita”.

“Pero claro, mami, estoy ‘gordibuena’ en este momento, lo sé y estoy consciente. No es una gran noticia para mí, porque estoy siendo comidilla de quienes les encanta opinar sobre el peso del otro o criticar”, expresó La Segura.

Más de 7,8 millones de fans acumula La Segura en su cuenta oficial. Foto: Instagram @la_segura

La influencer afirmó que actualmente tiene cosas más importantes en las que debe preocuparse, ajeno al hecho de verse flaca o saludable físicamente. Asimismo, recordó que ha tenido unos meses complicados en cuanto a su salud.

“He pasado por meses de convalecencia en los que he sido una mujer completamente sedentaria, no he hecho más que estar en mi cama, de reposo. La ansiedad que he manejado me ha hecho comer y comer. Y tercero estamos en diciembre, por lo que me va a seguir importando un cu** de aquí a enero”, afirmó con contundencia.

La Segura también mencionó que cuando nuevamente se decida a bajar de peso, lo hará porque es su deseo, mas no porque le digan en redes sociales que está “gorda”.

Finalmente justificó las razones por las que quiso referirse al tema y destacó que lo hace por quienes sufren de trastornos alimenticios. “Esos comentarios despectivos sobre el peso que hacen pueden llevar a estas personas a la depresión y suicidio. Ese es un mal que hay que erradicar”, dijo.

La segura luce mucho más recuperada

Los días de lágrimas y dolor parecen haber quedado atrás para La Segura. La influencer reapareció recientemente en su cuenta oficial de Instagram y se le vio mucho más recuperada, pero sobre todo alegre. Incluso expresó que no deseaba que le vieran de nuevo con rostro de tristeza, razón por la que no había vuelto a pronunciarse.

“No quería aparecerles así de nuevo. ¿Quién le manda fotos a sus amigos cuando están llorando a moco tendido?”, se leía mientras la famosa hablaba con sus seguidores.

Recordemos que La Segura atravesó (aún lo hace) por un cuadro doloroso, debido a los resentimientos de unos impactos de bala que desafortunadamente recibió hace algunos años a la altura de la cadera. Sin embargo, jamás se esperaba que sus dolencias empeoraran al punto de “llorar y gritar”.

“Quería aparecer con la misma energía, con los gritos de La Segura”, afirmó.