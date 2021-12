Jennifer Lopez da clases de elegancia en clásica gabardina y pantalón sastre negro

Jennifer Lopez fascina con sus looks en todos los escenarios | Instagram: @chrisappleton1

A lo largo de sus décadas de trayectoria artística, Jennifer Lopez no solo ha logrado consolidarse como una de las artistas más exitosas de la historia. También como un influyente icono del estilo.

Ya sea en la alfombra roja o los eventos más exclusivos, la polifacética estrella siempre cautiva en estilismos glamurosos, audaces y a la última que realzan su esbelta figura a los 52 años.

No obstante, la famosa no solo es la mejor vestida en su faceta de celeb. Sus apuestas de moda para sus salidas en el día a día son igual de fascinantes que sus atavíos para la red carpet.

Así lo volvió a demostrar la tarde de este miércoles 29 de diciembre al salir a almorzar con la mejor compañía luciendo espléndida en un outfit très chic.

Jennifer Lopez es la elegancia en un look casual con gabardina beige

La cantante fue captada a las afueras del Hotel Bel-Air junto a su novio, Ben Affleck, y sus hijos, Max y Emme, tras disfrutar de un almuerzo familiar; informó Daily Mail.

En su salida del lujoso sitio en Los Ángeles, la diva del Bronx atrapó todas las miradas en un atuendo sofisticado y atemporal con el que se convirtió en la personificación de la elegancia.

El ensamble de Lopez estaba protagonizado por una gabardina cruzada en color camel que llevó abotonada para protegerse del clima con el mayor garbo posible.

Un trench coat clásico como el de Jennifer es una prenda ideal para encabezar cualquier outfit esta temporada no solo por ser uno de los básicos por excelencia del otoño.

Sino también porque es una representación de la elegancia y el buen gusto. Sin contar además que tiene un poder favorecedor y un aire que eleva cualquier look.

La intérprete de On my way lo llevó con unos pantalones sastre negros de bota acampanada a ras del suelo que ocultaron su distinguido par de zapatos de tacón a juego.

Los complementos de JLo para triunfar con un clásico trench coat

En cuanto a los complementos, JLo se decantó por un par de guantes verde militar, un accesorio de inverno infaltable para enfrentar las inusuales bajas temperaturas en las calles angelinas.

Así como también sus inseparables arracadas midi de oro. No obstante, su accesorio más llamativo fue la lujosa bolsa que eligió para cargar sus pertenencias esenciales en la cita.

Jennifer elevó su estilismo con una clásica Birkin de charol negro con efecto de piel de cocodrilo de Hermès, una de sus firmas favoritas en cuanto a bolsos se refiere.

Su sofisticación natural se acrecentó con su beauty look, llevando su melena caramelo atada en un moño alto de acabado sleek y un maquillaje de ojos sencillo.

Por último, la protagonista de Marry me dio por concluido su propuesta fashion llevando un cubrebocas a cuadros rosa y blanco para protegerse de un posible contagio con covid-19.

En su salida del hotel, “Bennifer” lució más enamorada que nunca caminando del brazo rumbo al Cadillac Escalade blanco de la actriz en el que se trasladarían a su siguiente destino.

El actor de 49 años, que combinó su chaqueta con la gabardina de Lopez, se preocupó por escoltar a su novia y a sus gemelos de 13 años dentro del vehículo mientras lloviznaba.

Con esta salida, Lopez volvió a refirmarse como musa del estilo en cualquier escenario y además demostró que su romance con Affleck no hace sino fortalecerse con el paso de los días.