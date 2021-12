Drew Barrymore se sincera sobre lo difícil que es mantener el equilibrio con los cuidados personales y empieza el 2022 enfocada

Drew Barrymore suele ser bastante sincera sobre las dificultades que ha enfrentado en su vida, desde una infancia difícil, matrimonios fallidos, adicciones y rehabilitaciones.

Por lo que tocar el tema de la salud mental y su bienestar físico no es ningún problema para ella.

La actriz mostró lo complicado que puede llegar a ser dedicarse tiempo para los cuidados personales, pero aseguró que comenzará un 2022 enfocada en sí misma.

La también conductora hizo un repaso de su 2021 y lo que espera para el nuevo año y promete que será divertido ver cómo logra ‘cuidarse por completo’ a partir de ahora.

“¡El punto de bienestar para mí es el mental! Estoy agotada del trabajo. ¡Ya no me importa qué número sea! Pero me siento hinchada por comer porquerías. Dormir poco. Trabajar tanto. Tengo una semana libre y ¡planeo hacer algo! Necesito un ‘reset’. Quiero empezar la semana demostrándome a mí misma de lo que soy capaz”, escribió en su cuenta en Instagram.

— Drew Barrymore