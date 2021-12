Belén Mora revela trágicos recuerdos de su aborto, hace un año: “Estuve diez días llorando”

El embarazo del que goza Belén Mora es un regalo del cielo, un premio a su valentía y a su constancia, luego de haber vivido episodios terroríficos, hace un año, con un aborto espontáneo. Desde su cuenta en Instagram, la actriz decidió contar en detalle aquellos recuerdos que nunca saldrán de su mente.

Aunque siempre contó con el apoyo de su marido, Toto Acuña, la frialdad de una ginecóloga, elegir cómo sería el duro proceso y el duelo por la pérdida de un hijo fueron los episodios que marcaron una maternidad que solo hasta ahora comienza a tomar un color más alegre.

Así fue el aborto espontáneo de Belén Mora

Con un extenso posteo en su cuenta oficial, la también comediante precisó que tenía 9 semanas y media. “Estábamos felices, dichosos, nervioso... yo andaba full regalona”, contó de inicio. Sin embargo, a las 22:00 horas comenzó la tragedia, disfrazada de “unas gotas de sangre en el calzón”.

“Le dije a Toto, llamó al doctor y este nos dijo que si eran gotitas estaba todo bien. Treinta minutos después era una hemorragia. Entré en una suerte de shock. Toto tomó el control de la situación, fuimos a la clínica, a urgencia de maternidad”, relató Belén Mora.

En cuanto llegaron al centro asistencial, ambos vivieron la primera de las fatídicas experiencias: “Nos recibió la ginecóloga de turno, que con muy pocas habilidades blandas nos comunicaba que era un aborto” (...) Seguido a eso le pide a la enfermera ‘la espátula grande’. Toto tomándome la mano, pálido, yo pálida, en shock, entregada”, expresó la ex Morandé con compañía.

Cabe recordar que Belén Mora actualmente es protagonista y animadora de Políticamente incorrecto, un espacio que maneja en redes sociales.

Entre su miedo y la idea prácticamente real de haber perdido a su bebé, apuntó que la doctora llamó al ginecólogo y tras informarle de la situación notó que empezaron a reír. “Estaban hablando de planes de año nuevo”, agregó.

Pese a su alegría con el nuevo embarazo, Belén mora asegura que aún está golpeada psicológicamente. Foto: Instagram @belenaza_

“La reconstrucción no ha sido fácil”

Tras recibir el impactante diagnóstico, a Belén Mora solo le dejaron dos opciones: “realizar un legrado o botarlo (el feto) de manera natural”.

La comediante vivió sus días más negres y señaló que “estuve diez días llorando cada vez que tiraba la cadena, con un dolor que me partió el alma y el cuerpo, que me rompió por dentro”.

Finalmente confesó que “la reconstrucción no ha sido fácil y la pena no se va nunca”.

A pesar de que llegó otro embarazo que cuida y disfruta a plenitud, la famosa asegura que la actual gestación aún la pilla golpeada “psicológicamente y hormonalmente”. “Una pandemia interminable y otros problemas más”, agregó.

Incluso, el nuevo embarazo y la pérdida de hace un tiempo se suma a que laboralmente considera que es su mejor año profesional. “Ha sido durísimo lidiar con todas esas emociones. Transitando por una depresión severa, sumado a mi trastorno bipolar. 2021, has sido un año de aprendizaje, pero ándate luego”, expresó Belén Mora.

Finalmente destacó la presencia de Toto Acuña en su vida, “un hombre que está ‘en las malas’, que es lo más importante. Me contiene, me apaña y me ama”. Asimismo, no se olvidó de sus “amigos maravillosos, que me han contenido y los amo con el alma”.