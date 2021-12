¡Siempre diva! Mariah Carey llega a un McDonald’s con vestido rojo elegante y sorprende a los trabajadores

Mariah Carey se ha convertido en una de las protagonistas de la Navidad con su tema ‘All I Want for Christmas Is You’, el cual se ha convertido en un himno navideño mundial.

Además, este año se estrenó como en la imagen para estas fiestas de la cadena de comida rápida McDonald’s con el lanzamiento de The Mariah Menu.

Es por ello que decidió hacerle una pequeña broma a a los empleados de un establecimiento en Aspen (Colorado, Estados Unidos), a quienes sorprendió mientras trabajaban.

Mariah Carey y su vestido de lentejuelas para ir a McDonald’s

La estrella de pop llegó al local acompañada de sus mellizos, Moroccan y Monroe, de 10 años, junto a su novio, Bryan Tanaka, 14 años menor que ella.

Su hija Monroe Cannon comienza a solicitar de forma estrepitosa y desordenada The Mariah Menu, por lo que el empleado responde por el parlante que no vuelva nunca más.

“Señora, ¿podría salir de la tienda y no volver nunca más?”, dice el emepleado. — Empleado

La segunda broma fue protagonizada por los asistentes de la artista quienes en un falso portugués exasperan al personal al pedirle un Big Mac y un café.

Segundos después hace Mariah su entrada triunfal con un despampanante vestido rojo valorado en más de 186 mil pesos, dejando sorprendido a todos los presentes.

La diva combinó su look con unos guantes negros, un cubrebocas del mismo color con pedrería, y unas sandalias de tacón, también rojas, de Dolce & Gabbana, hechas especialmente para ella.

“En primer lugar, esta iluminación me está matando. Espero no estar demasiado vestida”, expresó en tono inocente la cantante de 52 años, para luego preguntar a quién le podría pedir una hamburguesa de queso. — Mariah Carey

De inmediato, la estrella comenzó a interactuar con los empleados tomándose fotos y charlando sobre las bromas.

“Solo estamos aquí y los niños querían ir a un McDonald’s. Estamos aquí en Aspen y tomamos un coche, ¡y conocimos a gente hermosa!”, comentó en un video de Instagram en el que documentó todo. — Mariah Carey

La famosa demostró que a pesar de su look extravagante es bastante sencilla y allegada a sus fans, a quienes les deseo una Feliz Navidad.