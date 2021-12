Lily Collins conquista con minifalda de encaje verde neón y botines a juego

La segunda temporada de Emily en París aterrizó el pasado 22 de diciembre en Netflix colmada de muchas emociones e incontables momentos de moda sencillamente inolvidables.

Emily Cooper vivió distintas aventuras en diez nuevos episodios enfundada en toda clase de memorables estilismos coloridos, femeninos y audaces que son toda una inspiración.

Bajo la dirección estilística de Patricia Field, el papel de Lily Collins volvió a fascinar con el estilo a la última que llevó en la primera entrega y la consagró como icono de moda de la ficción.

No obstante, la actriz no solo cautiva con los outfits de la experta en marketing en la pantalla, también lo hace detrás de escenas. Así lo demostró este 28 de diciembre con un look insuperable desde el set.

Lily Collins causa furor en un look neón desde el set de Emily en París

La estrella de 32 años compartió este martes en su cuenta en Instagram un video del detrás de cámaras de la serie en donde luce sensacional con un estilismo très chic dominado por prendas neón.

En el clip, tomado desde el set de Savoir, la estrella baila junto a su coprotagonista Samuel Arnold ataviada en un look protagonizado por una minifalda de encaje amarillo limón de MSGM.

La llamativa prenda de tiro alto se elevó con un cinturón vintage de flecos en cuero gris firmado por la maison Alaïa, una especial pieza en contraste muy del estilo Y2K.

La intérprete británica-estadounidense llevó la falda con un romántico crop top marfil con estampado de rayas grises y azules de la marca Lemlem.

La blusa ideal para el verano, confeccionada en lino y algodón, presentaba mangas cortas bombachas, tirantes anudados y escote cuadrado off the soulders.

Aunque hasta ahí el atuendo de Collins era bastante estiloso, todo se perfeccionó con un par de botines de PVC verde lima con tiras de cuero con efecto piel de serpiente de TODZI.

El fastuoso par de zapatos además tenía un tacón de aguja de diez centímetros con los que consiguió aumentar su estatura y estilizar sus delgadas piernas.

En cuanto a los complementos para el ensamble, orquestado por la diseñadora de vestuario de la serie Marylin Fitoussi, se apostó por discretos aretes dorados y un collar de Vanrycke.

El aspecto cool y chic del estilismo se repotenció gracias a su beauty look con su melena chocolate peinada en ondas y un maquillaje cargado que realzó la belleza de su rostro.

“¡Sacudiéndonos durante nuestra hora del almuerzo en Savoir!”, escribió en la descripción del reel que de inmediato desató reacciones entre sus más de 30 millones de seguidores.

Entre el mar de comentarios, uno de los más destacados fue el de Ashley Park. La actriz detrás de Mindy Chen en Emily en París alabó a sus compañeros y los impresionantes botines de Lily.

“¡Samuel Arnold y Lily Collins, la verdadera explosión de ternura! Pero espera. Lils, esos zapatos no los vi antes claramente ¡Dios mío!”, expresó junto a emojis de carita enamorada y babeando.

“Ser parte de Emily en París me ha cambiado la vida”

En días recientes, tras el estreno de la segunda temporada de Emily en París, Lily Collins compartió con sus fans lo que había significado participar en el proyecto creado por Darren Star.

“Ser parte de Emily en París realmente me ha cambiado la vida y no podría amar más a esta tripulación / familia / equipo”, escribió en un post el pasado miércoles 22.

“Estoy más que agradecida con todas las personas que hicieron posible esta temporada, nada menos que en medio de una pandemia”, continuó.

“Como mi primer proyecto de producción, ha sido una alegría y un trabajo de amor ver que todo cobra vida”, añadió la actriz, quien debutó como productora en la segunda entrega.

Asimismo, manifestó: “Y saber que se están divirtiendo tanto viéndolo y conociendo a los personajes (antiguos y nuevos) me enorgullece infinitamente”.

Por último, concluyó dando las gracias a los fans “por todo su apoyo y entusiasmo”. “No puedo esperar a escuchar lo que piensas: ¡feliz atracón en Netflix!”, finalizó.