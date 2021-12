Las mujeres no queremos que nos relacionen con un ex y Nicole Kidman lo dejó claro

Nicole Kidman se encuentra disfrutando del éxito de la serie de Amazon, Being The Ricardos que protagoniza al lado de Javier Bardem. Sin embargo, sin importar las nominaciones de los premios que la siguen poniendo en la cima como una de las mejores actrices, algunos sólo siguen preocupados por su relación con Tom Cruise.

Aunque siempre ha bromeado sobre su ruptura, ésta vez no pudo contenerse y respondió de forma contundente a una periodista que volvió a poner el tema sobre la mesa durante una entrevista que estaba enfocada en su experiencia durante las grabaciones de Being The Ricardos.

Nicole Kidman

En la entrevista con The Guardian, Nicole habló sobre la relación de Lucille Ball, su personaje en la cinta, con Desi Arnaz (interpretado por Javier Bardem). “Se trata de una relación creativa y romántica que no funciona. Pero de ahí surgen algunas cosas extraordinarias. Y eso me encanta. Me encanta que no sea un final feliz”, dijo.

Cuando la entrevistadora preguntó si esa era su forma de “hablar de Tom Cruise”. Nicole respondió: “Oh, Dios mío, no, no. Absolutamente no. No. Quiero decir, eso fue, honestamente, hace tanto tiempo que eso no está en esta ecuación. Así que no”.

Nicole Kidman

La actriz no pudo ocultar su incomodidad frente a aquella pregunta ya que no tenía que ver con lo que estaba hablando. “Y yo también pediría que no me encasillaran de esa manera. Me parece casi sexista, porque no estoy segura de que alguien le diga eso a un hombre”, agregó.

La actriz ha sido parte de exitosas cintas como Eyes Wide Shut, The Others y Moulin Rouge y definitivamente ha sabido mantenerse vigente entre las nuevas generaciones en series como Big Little Lies y The Undoing.

Ella brilla por sí misma, no necesita del nombre de Tom Cruise ni tampoco tendría por qué seguir hablando de una relación que ya no existe.

A la sombra de Cruise

Nicole estuvo con Tom Cruise por más de una década y eran una de las parejas más veneradas de Hollywood. Se casaron a fines de 1990 y dos años después, adoptaron a su primera hija, Isabella Cruise. Su segundo hijo, Connor Cruise, se unió a la familia en 1994.

“Básicamente me hizo perder el control. Me enamoré loca y apasionadamente “, le dijo a Vanity Fair en 2002.

Sin embargo, lo que por fuera parecía ser un verdadero cuento de hadas, terminó en un inesperado divorcio.

Durante su matrimonio, ambos tuvieron sus propios proyectos sin embargo, la actriz admitió sentirse a la sombra de Cruise. Comenzó a dudar de sí misma y vivió con la impresión de que estaba ahí solo por su famoso esposo.

“Me casé muy joven, pero definitivamente no fue un poder para mí, fue una protección. Me casé por amor, pero estar casada con un hombre extremadamente poderoso evitó que me acosaran sexualmente. Trabajaría, pero todavía estaba muy encerrado. Cuando salí de eso a los 32, 33, es casi como si tuviera que crecer” — Nicole Kidman, en un ensayo para la revista New York Magazine.

A largo de los años, Kidman ha hecho algunos comentarios sobre su matrimonio con Cruise, pero nunca nada que haga quedar mal a su exmarido frente a sus fanáticos.

La protagonista de Los Otros siempre optó por reír en lugar de sufrir o de vivir con rencor.

En 2001, poco después del divorcio, Kidman bromeó en el programa Late Night with David Letterman.

«Bueno al menos ahora puedo usar tacones» , dijo, despertando risas del público. Esto derivado de que los medios siempre señalaron la diferencia de estatura entre ambos ya que ella es mucho más alta que él.