Jhonny Rivera se encontró al ladrón que le robó un camión hace 10 años: “Lo abracé y lloró”

Hace diez años Jhonny Rivera vivió una situación realmente incómoda, ya que dos delincuentes habían secuestrado al conductor de su camión para robarse el vehículo. Sin embarago, él y su hermano pudieron percatarse para llamar a la policía e iniciar el rescate.

Desde las redes sociales, el cantante ofreció el relato completo y luego contó que se reencontró con uno de los ladrones en la cárcel donde recitó un concierto.

Así fue el robo del camión de Jhonny Rivera

“Yo tenía un camión y lo administraba mi hermano, él tenía un conductor. Un día este llamó a mi hermano y le dijo: ‘Don Óscar, mirá que ya no voy a llevar la carga que estaba prevista porque me salió un coroteo para Manizales’. Pero a mi hermano se le hizo muy raro que le dijera Don Óscar, porque ellos no se tratan así, tenían mucha confianza”, partió contando en un video difundido.

Jhonny Rivera detalló que su hermano le notó la voz temblorosa y en prudente pregunta le consultó si llamaba a la policía. “Sí don Óscar, correcto, ya yo voy a cargar para Manizales”, le respondió el conductor. Fue allí donde entendió que el hombre podría haber sido secuestrado.

“Entonces me llamó rápido y me dijo: ‘Chino, yo creo que tienen al conductor de quieto’, me contó lo sucedido y me pidió que llamara a la policía”, continuó el cantante.

Jhonny Rivera demostró el gran corazón que tiene, incluso con los delincuentes. Foto: Instagram @jhonnyrivera

“Yo me comuniqué con la policía, les dije que yo era Jhonny Rivera, les conté la situación, pero les advertí que no sabían dónde tenían al conductor de quieto. Le marcamos al conductor y ya no contesta, entonces la policía bloqueó las salidas de la ciudad. Eran las 6:00 de la mañana y a las 10:00 recibo la llamada de la policía: ‘Don Johny véngase para Armenia que acá capturamos el vehículo de las placas que usted nos indicó'”.

“Cuando fui ya tenían a los dos tipos esposados, pero me preocupaba la vida del conductor porque no contestaba. Estaba mudos, no decían nada y los llevaron a la estación, una teniente los interrogaba. Les metieron hurto y secuestro. Yo retiré la demanda porque ya yo tenía el camión, a las 5:00 de la tarde apareció el conductor, amarrado en un cafetal, ya estaba bien y yo retiré la demanda, pero resulta que no funciona así”, relató el intérprete nacional.

El reencuentro de Jhonny Rivera con uno de los ladrones

El artista de 47 años comentó que años después de lo sucedido fue hasta Ibagué, donde dio un concierto en una cárcel. “De pronto oigo: ‘Jhonny, yo fui el que le robé el camión’, y claro, me acordé del man. Entonces lo llamé, le choqué la mano, seguí cantando y qué rencor iba a tener después de 10 años”.

“Lo abracé y se puso llorar y me contó la situación de la familia, tenía 4 hijos y vivían muy mal. Lo simpático de todo es cómo el tiempo nos volvió a encontrar. Lamentablemente no podía hacer nada por él, porque ya estaba sentenciado y así es la ley”, concluyó el famoso.